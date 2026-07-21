Культовый Ford Mustang за $150 000 простоял 30 лет заброшенным на складе (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1970 года выпуска в редкой заряженной версии Shelby GT500. Спортивный автомобиль не эксплуатировался 30 лет.

Кузов Ford Mustang Shelby GT500 обнаружили на заброшенном складе. Видео об этом появилось на YouTube-канале Auto Archaeology.

Установлено, что этот Ford Mustang с 1974 года принадлежал одному владельцу. В середине 90-х авто перестали эксплуатировать и поставили на склад.

Состояние Shelby GT500 оставляет желать лучшего. Краска облупилась, и местами на кузове видна ржавчина, а салон Ford Mustang разгромил енот. Двигатель наполовину разобран и поэтому не заводится.

Редкий спорткар нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Сейчас и автомобиль, и склад выкупил новый владелец. Вскоре Ford Mustang ждет реставрация.

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Shelby GT500 1970 года — редкая версия Ford Mustang с повышенной мощностью. Таких купе было выпущено всего 380, поэтому сейчас их средняя цена составляет 150 000 долларов.

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Салон автомобиля Ford Mustang был разгромлен енотом Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Shelby GT500 оснащен большим 7,0-литровым двигателем V8, который на бумаге развивал 335 к. с., а в реальности — примерно 400 сил (мощность снизили, так как в 70-х от неё зависела стоимость страхования).

Двигатель Shelby GT500 не заводится Фото: скриншот / YouTube

С 4-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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