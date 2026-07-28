Простояли 20 лет на складе: в интернете показали секретную коллекцию редких авто (видео)
Обширная коллекция ретроавто уже более двух десятилетий пылится на складе. В ней немало лимитированных раритетов.
Секретная коллекция автомобилей хранится в штате Висконсин. О ней рассказали в видео на YouTube-канале Auto Archaeology
Эти винтажные автомобили ранее входили в экспозицию музея Dells Auto. Музей закрылся в 2005 году, и с тех пор несколько десятков машин стоят на складе.
Часть ретроавтомобилей пострадала от пожара несколько лет назад и нуждается в реставрации. Остальные экспонаты находятся в отличном состоянии.Важно
Музей Dells Auto славился своей коллекцией гоночных автомобилей, участвовавших в гонке "500 миль Индианаполиса" разных лет. Среди них — Buick Roadmaster 1939 года, Lincoln Continental 1946 года, Ford Crestline 1953 года, Chrysler 300 1963 года, Plymouth Sport Fury 1965 года, Chevrolet Camaro 1967 и 1969 годов, а также Cadillac Eldorado 1973 года.
Среди поврежденных автомобилей — очень ценное купе Plymouth Superbird 1970 года с огромным антикрылом и 7,2-литровым 390-сильным двигателем V8. Также в коллекции хранится редкий Ford Torino Cobra 1970 года с 7,0-литровым двигателем мощностью 375 сил.
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