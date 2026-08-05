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Раритеты на старом складе: обнаружена крупная заброшенная коллекция редких ретро-авто (видео)

Chrysler 300K
Chrysler 300K 1964 года | Фото: скриншот / YouTube

В США обнаружили довольно обширную заброшенную коллекцию авто. Старинные модели уже не один год пылятся на складе.

Заброшенные автомобили обнаружили в американском штате Висконсин. Их показали в видео на YouTube-канале Auto Archaeology.

В коллекции собраны американские автомобили 40–80-х годов. Часть из них использовалась в качестве машин безопасности на различных гонках (их выпускали ограниченными сериями). Среди них — Ford Mustang 1964 года, Oldsmobile Calais 1985 года и сразу три Studebaker — Champion 1940 года, Commander 1952 года и Lark 1962 года.

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Кроме того, на складе находятся уникальный прототип кабриолета Buick Riviera 1983 года и один из 1277 выпущенных автомобилей Kaiser Dragon 1953 года. Рядом — переднеприводное купе Oldsmobile Toronado и два кабриолета Ford Fairlane, причем у модели 1957 года — складывающаяся металлическая крыша.

Відео дня
Kaiser Dragon 1953 года
Kaiser Dragon 1953 года
Mercury Cougar Boss 302
Mercury Cougar Boss 302
Studebaker Champion
Studebaker Champion
Ford Mustang
Ford Mustang
Kaiser Dragon 1953 года
Mercury Cougar Boss 302
Studebaker Champion
Ford Mustang

В коллекции есть и мощные американские масл-кары. В частности, были идентифицированы Chrysler 300K 1964 года с 6,8-литровым 360сильным V8, а также Mercury Cougar Boss 302 1970 года с 4,9-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 290 сил, выпущенный тиражом в 469 экземпляров.

Состояние автомобилей различное: некоторые из них покрыты ржавчиной, другие — начали реставрировать, но не завершили восстановление. Впрочем, часть машин неплохо сохранилась и требует лишь мойки и химчистки.

Ранее Фокус рассказывал о коллекционере, собравшем более 50 автомобилей одной модели.

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