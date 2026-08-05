Раритеты на старом складе: обнаружена крупная заброшенная коллекция редких ретро-авто (видео)

В США обнаружили довольно обширную заброшенную коллекцию авто. Старинные модели уже не один год пылятся на складе.

Заброшенные автомобили обнаружили в американском штате Висконсин. Их показали в видео на YouTube-канале Auto Archaeology.

В коллекции собраны американские автомобили 40–80-х годов. Часть из них использовалась в качестве машин безопасности на различных гонках (их выпускали ограниченными сериями). Среди них — Ford Mustang 1964 года, Oldsmobile Calais 1985 года и сразу три Studebaker — Champion 1940 года, Commander 1952 года и Lark 1962 года.

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Кроме того, на складе находятся уникальный прототип кабриолета Buick Riviera 1983 года и один из 1277 выпущенных автомобилей Kaiser Dragon 1953 года. Рядом — переднеприводное купе Oldsmobile Toronado и два кабриолета Ford Fairlane, причем у модели 1957 года — складывающаяся металлическая крыша.

Відео дня

Kaiser Dragon 1953 года Mercury Cougar Boss 302 Studebaker Champion Ford Mustang

В коллекции есть и мощные американские масл-кары. В частности, были идентифицированы Chrysler 300K 1964 года с 6,8-литровым 360сильным V8, а также Mercury Cougar Boss 302 1970 года с 4,9-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 290 сил, выпущенный тиражом в 469 экземпляров.

Состояние автомобилей различное: некоторые из них покрыты ржавчиной, другие — начали реставрировать, но не завершили восстановление. Впрочем, часть машин неплохо сохранилась и требует лишь мойки и химчистки.

Ранее Фокус рассказывал о коллекционере, собравшем более 50 автомобилей одной модели.

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