В США в старом сарае обнаружили редкое авто 1940 года, созданное украинцем (видео)

В США вернули к жизни заброшенный Nash Ambassador 1940 года. Раритетное авто было разработано украинским дизайнером.

Седан Nash Ambassador обнаружили в сарае в Нью-Йорке, где он простоял с 80-х годов. Об автомобиле рассказали в видео на YouTube-канале Automotive AZ Rancher.

Владелец рассказал, что автомобиль долгое время не эксплуатировался, однако его удалось завести. Пока что заменили все рабочие жидкости и смазали ходовую часть.

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Кузов Nash Ambassador в хорошем состоянии, ведь в 80-х годы автомобиль перекрасили. А вот салон требует реставрации, так как отделка изношена и повреждена мышами.

Дизайн автомобиля разработал украинец Алексей Сахновский Фото: скриншот / YouTube

Nash Ambassador — довольно редкая и почти забытая модель, которая в своё время считалась авангардной. Оригинальный обтекаемый дизайн автомобиля разработал стилист граф Алексей Сахновский из Киева. Потомок Терещенко, Гоголя и гетмана Полуботка эмигрировал в 1918 году, переехал в США и стал автодизайнером. О его жизни и других работах можно узнать из статьи Фокуса.

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Салон Nash Ambassador нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Работы Алексея Сахновского отличаются смелыми решениями и аэродинамическими формами. В частности, дизайн передней части Nash Ambassador напоминает "нос" корабля.

Рядный 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель имеет по две свечи на цилиндр Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, Nash Ambassador стал одним из первых автомобилей в мире, оснащённых системой вентиляции. Его 3,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 105 сил имеет по две свечи зажигания на цилиндр, а независимая передняя подвеска была разработана совместно с Lancia.

Кстати, на аукцион выставили эксклюзивный кабриолет Packard 1934 года с дизайном от Алексея Сахновского. Его оценили в 4–5 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал о большой заброшенной коллекции редких ретро-авто на старом складе.