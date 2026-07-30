Ответ критикам: противоречивый электрокар Ferrari неожиданно раскупили на год вперед

Первый электромобиль Ferrari был встречен шквалом критики, однако спрос на эту модель превзошёл все ожидания. Больше всего её поклонников оказалось в Китае.

За первые два месяца продаж новый Ferrari Luce нашел почти 500 покупателей. Об этом изданию The Financial Times сообщили источники в итальянской компании.

Это означает, что электромобиль Ferrari Luce фактически раскуплен на год вперёд. Руководство Ferrari сообщило, что к концу 2030 года планирует выпустить около 2500 электромобилей.

За два месяца Ferrari Luce раскупили на год вперед Фото: Ferrari

Наибольший спрос на Ferrari Luce зафиксирован в Китае, где только за первые 72 часа продаж на эту модель поступило 88 заказов. Неплохо продаётся электрокар и в США. Для справки: цена Ferrari Luce начинается от 550 000 евро.

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Luce — противоречивый первый электромобиль Ferrari

Новый Ferrari Luce подвергся критике сразу после презентации. Публика не оценила нетипичный дизайн автомобиля, разработанный бывшими дизайнерами Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсомом.

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Своё недовольство стилем электромобиля выразили не только рядовые автомобилисты, но и бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло. Его также раскритиковал министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Цена на Ferrari Luce начинается с 550 000 евро Фото: Ferrari

Первый электромобиль Ferrari — пятиметровый турнер с пятиместным салоном в ретро-стиле и багажником объемом 597 литров. Его четыре электромотора развивают 1050 к. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 310 км/ч. Батарея ёмкостью 122 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 530 км, а её быстрая зарядка до 60 % занимает 20 минут.

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