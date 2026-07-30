Відповідь критикам: суперечливий електрокар Ferrari несподівано розкупили на рік уперед

Перший електромобіль Ferrari зустріли шквалом критики, проте попит на модель перевершив усі очікування. Найбільше її поціновувачів виявилося в Китаї.

За перші два місяці продажів новий Ferrari Luce знайшов майже 500 покупців. Про це повідомили виданню The Financial Times джерела в італійській компанії.

Це значить, що електромобіль Ferrari Luce фактично розкупили на рік уперед. Керівництво Ferrari зазначило, що до кінця 2030 року планують випустити приблизно 2500 електромобілів.

За два місяці Ferrari Luce розкупили на рік уперед Фото: Ferrari

Найбільший попит на Ferrari Luce зафіксовано в Китаї, де тільки за перші 72 години продажів на модель надійшло 88 замовлень. Непогано продається електрокар і в США. Для довідки: ціна Ferrari Luce стартує з 550 000 євро.

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Luce — суперечливий перший електромобіль Ferrari

Новий Ferrari Luce зіткнувся з критикою одразу після презентації. Публіка не оцінила нетиповий дизайн авто, який розробили колишні стилісти Apple Джоні Айв та Марк Ньюсом.

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Своє невдоволення стилем електрокара висловили не лише пересічні автомобілісти, а й колишній керівник Ferrari Лука ді Монтедземоло. Розкритикував його і міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні.

Ціна Ferrari Luce стартує з 550 000 євро Фото: Ferrari

Перший електромобіль Ferrari — п'ятиметровий турер із п'ятимісним салоном у ретростилі та 597-літровим багажником. Його чотири електромотори розвивають 1050 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 310 км/год. Батарея ємністю 122 кВт∙год забезпечує запас ходу в 530 км, а її швидка зарядка на 60% займає 20 хвилин.

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