Китайський сімейний люкс: Huawei створили розкішний мінівен за ціною "Гелендвагена" (фото)

Китайський преміальний бренд Maextro презентував свою другу модель V800. Розкішний 5,5-метровий мінівен має дорогий салон і 523-сильну плагін-гібридну установку.

Новий Maextro V800 надійде в продаж у Китаї на початку вересня за ціною від 766 000 до 1 016 000 юанів ($112 800 – 149 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Maextro V800 — спільна розробка JAC та Huawei, адже ці корпорації є співвласниками бренду. Він кине виклик Lexus LM, хоча є більшим за японський мінівен.

Авто оснастили 523-сильною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Розміри Maextro V800 2026:

довжина – 5495 мм;

ширина – 2006 мм;

висота – 1850 мм;

колісна база – 3430 мм;

маса – 3190 кг.

Мінівен Maextro V800 має короткий високий капот, Г-подібні фари і нахилене на великий кут лобове скло. В оздобленні використали чимало хромованих деталей.

На передній панелі встановили три екрани Фото: CarNewsChina

Салон Maextro V800 оздоблений шкірою Nappa, деревом та алюмінієм, а килимки пошили з хутра. Підсвічування стелі імітує зоряне небо. На передній панелі встановлено три дисплеї, окремий 41-дюймовий монітор є і в задніх пасажирів.

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Мінівен Maextro V800є семимісним, причому крісла перших двох рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Сидіння другого ряду можна розвернути. Об’єм багажника становить 758-1926 л.

Крісла другого ряду мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: Huawei

Крім того, комплектація включає панорамний дах, електроприводи дверей і шторок на вікнах, акустику з 41 динаміком, холодильник і навіть кавову машину. У Huawei розробили систему напівавтономного руху.

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Новий Maextro V800 – 523-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та двома електромоторами. Батарея ємністю 65 кВт∙год дозволяє проїхати 340 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1335 км.

Коротший Maextro V680 Фото: Huawei

Maextro V800 отримав пневмопідвіску та систему drive-by-wire (управління по дротах) із керованими задніми колесами. Діаметр розвороту – лише 10,8 м. Пізніше з’явиться доступніший 5,3-метровий варіант Maextro V680.

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