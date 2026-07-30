Запас ходу 1700 км і салон-трансформер: дебютували сімейні кросовери Xiaomi (фото)

Нову лінійку автомобілів Xiaomi Skynomad презентували в Китаї. Великі кросовери N70 Max та N90 Max просторі, багато оснащені та мають запас ходу понад 1700 км.

Сімейні кросовери Xiaomi уже доступні для попереднього замовлення в Китаї, а перші автомобілі поставлять покупцям у вересні. Ціна Xiaomi Skynomad N70 Max стартує з 259 900 юанів ($38 500), а N90 Max — з 299 900 юанів ($44 400). Про новинки розповіли на сайті Autohome.

Xiaomi Skynomad N90 Max Фото: Xiaomi

Дизайн Xiaomi Skynomad N70 Max і N90 Max

Нові Xiaomi Skynomad зовсім не схожі на інші автомобілі бренду, адже вирізняється кутастим дизайном із класичним двооб'ємним силуетом. У них високий капот, товсті задні стійки даху та крупні фари. N90 Max — наразі найбільший автомобіль Xiaomi.

Xiaomi Skynomad N90 Max має запас ходу 1705 км Фото: Xiaomi

Розміри Xiaomi Skynomad N90 Max:

довжина — 5285 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1825 мм;

колісна база — 3080 мм.

Xiaomi Skynomad N70 Max Фото: Xiaomi

Салон і комплектація Xiaomi Skynomad

Кросовер Xiaomi Skynomad N70 Max дещо компактніший — 4960 мм завдовжки при колісній базі 2950 мм. Він доступний виключно у версії на 5 місць тоді, як новий Xiaomi Skynomad N90 Max може бути і семимісним та має великий (577-1831 л) багажник.

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Кросовери багато оснащені Фото: Xiaomi

Усі сидіння Xiaomi Skynomad отримали підігрів, а крісла першого і другого рядів також мають електропривід, вентиляцію і масаж. Передні сидінні можна розвернути, також у салоні є розкладний столик.

А ще спинки усіх сидінь опускаються, що утворює в інтер'єрі спальні місця. Також запропонують кемпер Xiaomi Skynomad N90 Max із дахом, який піднімається.

Передні крісла можна розвернути Фото: Xiaomi

На передній панелі Xiaomi Skynomad встановлено вузький цифровий щиток приладів та 16,1-дюймовий центральний тачскрін. До того ж, є проєкція на лобове скло та 21,4-дюймовий монітор для задніх пасажирів.

У салоні встановлено одразу 16 USB-портів. Комплектація Xiaomi Skynomad N70 Max і N90 Max включає 21-дюймові диски, 12 подушок безпеки, холодильник, акустику з 25 динаміками, камери кругового огляду та систему напівавтономного руху з лідаром, 11 камерами та 12 сенсорами.

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Кросовери Xiaomi Skynomad, характеристики

Обидва кросовери Xiaomi є плагін-гібридами. Новий Xiaomi Skynomad N90 Max оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном-генератором потужністю 152 к. с. та парою електромоторів, які сумарно розвивають 422 сили.

Xiaomi Skynomad N90 Max пропонують у семимісному виконанні Фото: Xiaomi

Повнопривідне авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 190 км/год, а витрата пальна у змішаному циклі становить 6,3 л на 100 км. Із батареєю ємністю 76 кВт∙год можна проїхати 464 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1705 км.

Кросовер Xiaomi Skynomad N70 Max має цю ж установку, проте може подолати до 505 км на батареї (це світовий рекорд серед плагін-гібридів) та у середньому витрачає 5,7 л/100 км. Крім того, запропонують менш потужний передньопривідний варіант із одним 286-сильним електромотором і батареєю на 52 кВт∙год.

Об'єм багажника Xiaomi Skynomad N90 Max становить 577-1831 л Фото: Xiaomi

Обидві моделі Xiaomi отримали пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Гальмівний шлях зі 100 км/год становить 38,57 м, а діаметр розвороту складає 11,9 м.

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