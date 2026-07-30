Запас хода 1700 км и салон-трансформер: дебютировали семейные кроссоверы Xiaomi (фото)

В Китае представили новую линейку автомобилей Xiaomi Skynomad. Большие кроссоверы N70 Max и N90 Max просторнын, богато оснащены и имеют запас хода свыше 1700 км.

Семейные кроссоверы Xiaomi уже доступны для предварительного заказа в Китае, а первые автомобили будут поставлены покупателям в сентябре. Цена Xiaomi Skynomad N70 Max начинается от 259 900 юаней ($38 500), а N90 Max — от 299 900 юаней ($44 400). О новинках сообщили на сайте Autohome.

Xiaomi Skynomad N90 Max Фото: Xiaomi

Дизайн Xiaomi Skynomad N70 Max и N90 Max

Новые Xiaomi Skynomad совсем не похожи на другие автомобили этого бренда, ведь они отличаются угловатым дизайном с классическим двухобъемным силуэтом. У них высокий капот, толстые задние стойки крыши и крупные фары. N90 Max — на данный момент самый большой автомобиль Xiaomi.

Xiaomi Skynomad N90 Max имеет запас хода 1705 км Фото: Xiaomi

Размеры Xiaomi Skynomad N90 Max:

длина — 5285 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1825 мм;

колесная база — 3080 мм.

Відео дня

Xiaomi Skynomad N70 Max Фото: Xiaomi

Салон и комплектация Xiaomi Skynomad

Кроссовер Xiaomi Skynomad N70 Max несколько компактнее — его длина составляет 4960 мм при колесной базе 2950 мм. Он доступен исключительно в пятиместной версии, тогда как новый Xiaomi Skynomad N90 Max может быть и семиместным и имеет большой (577–1831 л) багажник.

Кроссоверы отличаются богатым оснащением Фото: Xiaomi

Все сиденья Xiaomi Skynomad оснащены подогревом, а кресла первого и второго рядов также имеют электропривод, вентиляцию и функцию массажа. Передние сиденья можно развернуть, кроме того, в салоне есть откидной столик.

Кроме того, спинки всех кресел опускаются, что позволяет обустроить спальные места в салоне. Также будет представлен кемпер Xiaomi Skynomad N90 Max с подъемной крышей.

Передние сиденья можно развернуть Фото: Xiaomi

На передней панели Xiaomi Skynomad установлены узкая цифровая приборная панель и 16,1-дюймовый центральный сенсорный экран. Кроме того, имеется проекция на лобовое стекло и 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров.

В салоне установлено сразу 16 USB-портов. В комплектацию Xiaomi Skynomad N70 Max и N90 Max входят 21-дюймовые диски, 12 подушек безопасности, холодильник, аудиосистему с 25 динамиками, камеры кругового обзора и систему полуавтономного вождения с лидаром, 11 камерами и 12 датчиками.

Важно

1000 сил и 2,9 с до сотни: Xiaomi представила самый быстрый в мире электрокроссовер (фото)

Кроссоверы Xiaomi Skynomad, характеристики

Оба кроссовера Xiaomi являются плагин-гибридами. Новый Xiaomi Skynomad N90 Max оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем-генератором мощностью 152 к. с. и парой электродвигателей, которые в сумме развивают 422 силы.

Xiaomi Skynomad N90 Max предлагается в семиместной версии Фото: Xiaomi

Полноприводный автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и развивать скорость 190 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 л на 100 км. С аккумулятором емкостью 76 кВт∙ч можно проехать 464 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1705 км.

Кроссовер Xiaomi Skynomad N70 Max оснащён той же силовой установкой, однако способен преодолевать до 505 км на одной зарядке (это мировой рекорд среди плагин-гибридов) и в среднем расходует 5,7 л/100 км. Кроме того, будет предложен менее мощный переднеприводной вариант с одним 286-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 52 кВт∙ч.

Объем багажника Xiaomi Skynomad N90 Max составляет 577–1831 л Фото: Xiaomi

Обе модели Xiaomi оснащены пневматической подвеской с регулируемым клиренсом. Тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 38,57 м, а диаметр разворота — 11,9 м.

Кстати, недавно был представлен новый флагманский кроссовер Audi Q9, который составит конкуренцию BMW X7 и Mercedes GLS.

Также Фокус рассказывал о самом доступном электрокроссовере Mercedes-Benz с запасом хода более 650 км.