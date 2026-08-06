Китайский семейный люкс: Huawei создала роскошный минивэн по цене "Гелендвагена" (фото)

Китайский премиальный бренд Maextro представил свою вторую модель V800. Роскошный 5,5-метровый минивэн отличается дорогостоящим салоном и 523-сильной плагин-гибридной силовой установкой.

Новый Maextro V800 поступит в продажу в Китае в начале сентября по цене от 766 000 до 1 016 000 юаней ($112 800 – 149 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Maextro V800 — совместная разработка JAC и Huawei, ведь эти компании являются совладельцами бренда. Он составит конкуренцию Lexus LM, хотя и превосходит японский минивэн по габаритам.

Автомобиль оснастили гибридной установкой мощностью 523 Фото: CarNewsChina

Размеры Maextro V800 2026:

длина — 5495 мм;

ширина – 2006 мм;

высота – 1850 мм;

колесная база – 3430 мм;

масса – 3190 кг.

Минивэн Maextro V800 имеет короткий высокий капот, Г-образные фары и лобовое стекло, наклоненное под большим углом. В отделке использовано немало хромированных деталей.

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На передней панели установлены три экрана Фото: CarNewsChina

Салон Maextro V800 отделан кожей Nappa, деревом и алюминием, а коврики сшиты из меха. Подсветка потолка имитирует звёздное небо. На передней панели установлены три дисплея, отдельный 41-дюймовый монитор есть и у задних пассажиров.

Минивэн Maextro V800 — семиместный, причем сиденья первых двух рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Кресла второго ряда можно развернуть. Объем багажника составляет 758–1926 л.

Кресла второго ряда оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа Фото: Huawei

Кроме того, в комплектацию входят панорамная крыша, электроприводы дверей и штор на окнах, аудиосистема с 41 динамиком, холодильник и даже кофемашина. В Huawei разработали систему полуавтономного вождения.

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Новый Maextro V800 — 523-сильный плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электродвигателями. Батарея ёмкостью 65 кВт∙ч позволяет проехать 340 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1335 км.

Укороченная версия Maextro V680 Фото: Huawei

Maextro V800 получил пневмоподвеску и систему drive-by-wire (управление по проводам) с управляемыми задними колесами. Диаметр разворота — всего 10,8 м. Позже появится более доступная 5,3-метровая версия Maextro V680.

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