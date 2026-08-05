Huawei выпустила роскошный электрифицированный внедорожник с запасом хода 1300 км (фото)

В Китае представили новый Stellato G9. Большой семейный внедорожник мощностью 586 сил просторный и богато оснащен.

Stellato G9 — первый внедорожник в линейке бренда, созданного совместно корпорациями Huawei и BAIC. На него уже начали принимать заказы в Китае по цене от 439 800 юаней ($65 120). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Stellato G9 — большая семейная модель премиум-класса с угловатым дизайном. У внедорожника высокий капот, оригинальные круглые фары и толстые задние стойки, а радиаторная решетка отсутствует.

Модель предлагается в электрическом и подключаемом гибридном вариантах Фото: Huawei

Размеры Huawei Stellato G9:

длина — 5206 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1897 мм;

колесная база — 3160 мм.

Автомобиль отличается неплохой проходимостью Фото: Huawei

В салоне Stellato G9 на передней панели установлены три дисплея, а рычаг коробки передач вынесен на рулевую колонку. Внедорожник будет предлагаться в версиях на 6 и 7 мест, причем сиденья первого и второго рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

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Кроме того, в комплектацию входят 22-дюймовые диски и система полуавтономного вождения Huawei с лидаром. А ещё можно заказать раскладную палатку на крышу и превратить внедорожник в автодом.

Доступны версии модели на 6 и 7 мест Фото: Huawei

Все версии модели имеют полный привод. Электромобиль Stellato G9 оснащен двумя двигателями общей мощностью 586 сил и большой батареей емкостью 120 кВт∙ч. Запас хода составляет 728 км. Также можно буксировать двухтонный прицеп.

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Плагин-гибрид оснащен той же электрической установкой, но также имеет 1,5-литровый бензиновый генератор мощностью 158 к. с. Его аккумулятор меньше (75 кВт∙ч), а в электрическом режиме он может проехать 405 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — до 1366 км.

За дополнительную плату можно арендовать раскладную палатку на крыше Фото: autohome.com.cn

Huawei Stellato G9 не имеет рамы, но разработчики обещают хорошую проходимость и возможность преодолевать броды глубиной до 90 см. Угол въезда составляет 23°, а угла съезда — 26°.

Кстати, недавно был представлен роскошный минивэн от Huawei стоимостью 100 000 долларов.

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