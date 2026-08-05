Huawei випустила люксовий електрифікований позашляховик із запасом ходу 1300 км (фото)

У Китаї презентували новий Stellato G9. Великий сімейний позашляховик на 586 сил просторий і багато оснащений.

Stellato G9 — перший позашляховик у лінійці бренду, створеного спільно корпораціями Huawei та BAIC. На нього вже почали приймати замовлення у Китаї за ціною від 439 800 юанів ($65 120). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Stellato G9 — велика сімейна модель преміумкласу з кутастим дизайном. У позашляховика високий капот, оригінальні круглі фари та товсті задні стійки, а радіаторна решітка відсутня.

Модель пропонують в електричному та плагін-гібридному виконанні Фото: Huawei

Розміри Huawei Stellato G9:

довжина — 5206 мм;

ширина — 2050 мм;

висота — 1897 мм;

колісна база — 3160 мм.

Авто вирізняється непоганою прохідністю Фото: Huawei

У салоні Stellato G9 на передній панелі встановлено три дисплеї, а важіль КПП винесений на кермову колонку. Позашляховик запропонують у версіях на 6 і 7 місць, причому крісла першого і другого рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж.

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Також комплектація включає 22-дюймові диски та систему напівавтономного руху Huawei з лідаром. А ще можна замовити розкладний намет на дах і перетворити позашляховик на автодім.

Доступні версії моделі на 6 і 7 місць Фото: Huawei

Усі версії моделі є повнопривідними. Електромобіль Stellato G9 отримав два мотори загальною потужністю 586 сил та велику батарею ємністю 120 кВт∙год. Запас ходу становить 728 км. Також можна буксирувати двотонний причіп.

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Плагін-гібрид має цю ж електричну установку, проте також оснащений 1,5-літровим бензиновим генератором на 158 к. с. Батарея в нього менша (75 кВт∙год), а в електричному режимі він може проїхати 405 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — до 1366 км.

За доплату доступний розкладний намет на даху Фото: autohome.com.cn

Huawei Stellato G9 не має рами, але розробники обіцяють гарну прохідність та можливість форсувати броди глибиною до 90 см. Кут в'їзду становить 23°, а з'їзду — 26°.

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