В 10 раз дешевле оригинала: Chery и Huawei выпустили клон кроссовера Ferrari (фото)

Новую модель Luxeed RX представили в Китае. Спортивный электрокроссовер от Chery и Huawei очень напоминает Ferrari Purosangue.

Chery выводит электромобиль Luxeed RX на китайский рынок по цене от 299 800 юаней ($44 600), то есть он примерно в 10 раз дешевле кроссовера Ferrari. Об этом сообщает сайт Autohome.

Luxeed RX доступен в версиях мощностью 377 и 595 сил Фото: autohome.com.cn

Новый Luxeed RX не является точной копией Ferrari Purosangue, однако очень напоминает итальянский кроссовер. У него длинный капот, изогнутая крыша и расширенные задние крылья. Выразительный "нос" сочетается с раскосыми фарами. Китайская копия несколько больше оригинала.

Кроссовер очень напоминает Ferrari Purosangue Фото: CarNewsChina

Размеры Luxeed RX 2026:

длина — 5020 мм;

ширина — 2007 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 3000 мм.

На передней панели установлены три экрана Фото: Chery

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В салоне на передней панели установлены три экрана, также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Кроссовер получил спортивные сиденья с электроприводом, которые способны самостоятельно подстраиваться под рост и телосложение человека. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.

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Запас хода Luxeed RX составляет 852 км Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Luxeed RX предлагается в 377-сильной заднеприводной и 595-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 81,1 и 100,4 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 672–702 км, во втором — 822–852 км.

Кстати, недавно дебютировал роскошный минивэн от Huawei стоимостью более 100 000 долларов.

Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari был продан за 40 миллионов долларов.