В 10 раз дешевле оригинала: Chery и Huawei выпустили клон кроссовера Ferrari (фото)
Новую модель Luxeed RX представили в Китае. Спортивный электрокроссовер от Chery и Huawei очень напоминает Ferrari Purosangue.
Chery выводит электромобиль Luxeed RX на китайский рынок по цене от 299 800 юаней ($44 600), то есть он примерно в 10 раз дешевле кроссовера Ferrari. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Luxeed RX не является точной копией Ferrari Purosangue, однако очень напоминает итальянский кроссовер. У него длинный капот, изогнутая крыша и расширенные задние крылья. Выразительный "нос" сочетается с раскосыми фарами. Китайская копия несколько больше оригинала.
Размеры Luxeed RX 2026:
- длина — 5020 мм;
- ширина — 2007 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 3000 мм.
В салоне на передней панели установлены три экрана, также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Кроссовер получил спортивные сиденья с электроприводом, которые способны самостоятельно подстраиваться под рост и телосложение человека. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.
Кроссовер Luxeed RX предлагается в 377-сильной заднеприводной и 595-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 81,1 и 100,4 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 672–702 км, во втором — 822–852 км.
Кстати, недавно дебютировал роскошный минивэн от Huawei стоимостью более 100 000 долларов.
Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari был продан за 40 миллионов долларов.