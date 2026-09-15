BYD представила мощного и недорогого конкурента Tesla Semi с богатым оснащением (фото)

На выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере был представлен новый BYD ETT44. Электрический седельный тягач имеет запас хода 600 км.

Электромобиль BYD ETT44 — первый грузовик китайского бренда, созданный специально для Европы. В скором времени он появится на рынке и станет более доступной альтернативой Tesla Semi, Mercedes eActros 600 и Volvo FH Electric. Об этом сообщает сайт Electrek.

BYD ETT44 оснащен 1000-сильной установкой Фото: BYD Auto

Цифровой индекс в названии указывает, что электрический грузовик BYD рассчитан на автопоезд полной массой до 44 тонн (Tesla Semi — до 37 тонн). Его собственная масса составляет 11,1 тонны. Седельный тягач имеет компоновку 4х2 и оснащён электрической установкой с постоянной мощностью 743 к. с. и пиковой — 1000 сил.

Важно

Седан, кроссовер и аналог Porsche Taycan: представлены новые флагманские BYD (фото)

Батарея емкостью 651 кВт·ч обеспечивает запас хода примерно 600 км. Благодаря архитектуре 851 новый BYD ETT44 способен поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 1,5 мегаватта. В таком режиме зарядить батарею с 20 до 80 % можно за 20 минут, а с током 420 кВт — за час.

Видео дня

Запас хода BYD ETT44 составляет 600 км Фото: BYD Auto

Грузовой электромобиль BYD ETT44 довольно богато оснащен — в нём есть цифровая приборная панель, 12,8-дюймовый сенсорный экран, камеры вместо зеркал, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Кстати, недавно BYD представила недорогой электрифицированный пикап без рамы.

Кроме того, Фокус сообщал, что Volkswagen выпустил самый экономичный в мире электромобиль.