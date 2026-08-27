BYD презентовал недорогой электрифицированный пикап-кроссовер без рамы (фото)

В Бразилии представили новый BYD Mako. Нетипичный компактный пикап оснащен электрифицированной силовой установкой.

Пикап BYD Mako поступит в продажу в сентябре, и его будут производить в Китае и Бразилии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В основе автомобиля лежит кроссовер BYD Song Plus Фото: autohome.com.cn

Модель позиционируется как "младший брат" BYD Shark. Этот 4,8-метровый пикап не имеет рамы и построен на платформе кроссовера BYD Song Plus.

Новый BYD Mako в анфас практически неотличим от Song Plus, ведь он сохранил широкую решетку радиатора и раскосые фары. У него изогнутый капот и рельефные боковины, а сзади появилась небольшая грузовая платформа.

BYD Mako оснастили плагин-гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. В комплектацию входят 18-дюймовые диски, фаркоп, парктроник и камеры кругового обзора.

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Пикап BYD Mako дебютировал в переднеприводной плагин-гибридной версии мощностью 223 к. с и 400 Н∙м с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с четырьмя цилиндрами и электродвигателем, а позже ожидается появление более мощного полноприводного варианта.

В комплект входят камеры кругового обзора и 15,6-дюймовый сенсорный экран Фото: autohome.com.cn

Автомобиль получил батарею емкостью 12,9 кВт∙ч и сможет передвигаться на электротяге. BYD Mako сохранил независимую подвеску всех колес, однако сзади её усилили для перевозки грузов.

Кстати, недавно аналогичный пикап представил и Volkswagen. Его создали на базе кроссовера Tiguan.

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