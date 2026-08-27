BYD презентував недорогий електрифікований пікап-кросовер без рами (фото)
У Бразилії представили новий BYD Mako. Нетиповий компактний пікап оснащений електрифікованою установкою.
Пікап BYD Mako вийде на ринок із вересня і випускатимуть його в Китаї та Бразилії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Модель позиціонують як молодшого брата BYD Shark. 4,8-метровий пікап не має рами і збудований на платформі кросовера BYD Song Plus.
Новий BYD Mako в анфас майже ідентичний Song Plus, адже зберіг широку решітку радіатора та розкосі фари. У нього вигнутий капот та рельєфні боковини, а ззаду з'явилася невелика вантажна платформа.
Усередині встановлені цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає 18-дюймові диски, фаркоп, парктронік та камери кругового огляду.
Пікап BYD Mako дебютував у передньопривідній плагін-гібридній версії на 223 к. с. і 400 Н∙м із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, а пізніше очікується потужніший повнопривідний варіант.
Авто отримало батарею ємністю 12,9 кВт∙год та зможе пересуватися на електротязі. BYD Mako зберіг незалежну підвіску всіх коліс, проте ззаду її посилили для перевезення вантажів.
Між іншим, нещодавно аналогічний пікап показав і Volkswagen. Його створили на базі кросовера Tiguan.
Також Фокус писав про новий сімейний електрокросовер BYD із запасом ходу 850 км.