BYD презентував недорогий електрифікований пікап-кросовер без рами (фото)

У Бразилії представили новий BYD Mako. Нетиповий компактний пікап оснащений електрифікованою установкою.

Пікап BYD Mako вийде на ринок із вересня і випускатимуть його в Китаї та Бразилії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

В основі авто лежить кросовер BYD Song Plus Фото: autohome.com.cn

Модель позиціонують як молодшого брата BYD Shark. 4,8-метровий пікап не має рами і збудований на платформі кросовера BYD Song Plus.

Новий BYD Mako в анфас майже ідентичний Song Plus, адже зберіг широку решітку радіатора та розкосі фари. У нього вигнутий капот та рельєфні боковини, а ззаду з'явилася невелика вантажна платформа.

BYD Mako оснастили плагін-гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Усередині встановлені цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає 18-дюймові диски, фаркоп, парктронік та камери кругового огляду.

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Пікап BYD Mako дебютував у передньопривідній плагін-гібридній версії на 223 к. с. і 400 Н∙м із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, а пізніше очікується потужніший повнопривідний варіант.

Комплектація включає камери кругового огляду і 15,6-дюймовий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Авто отримало батарею ємністю 12,9 кВт∙год та зможе пересуватися на електротязі. BYD Mako зберіг незалежну підвіску всіх коліс, проте ззаду її посилили для перевезення вантажів.

Між іншим, нещодавно аналогічний пікап показав і Volkswagen. Його створили на базі кросовера Tiguan.

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