Седан, кросовер і клон Porsche Taycan: презентовано нові флагманські BYD (фото)

Сімейство BYD поповнили нові флагманські моделі. Невдовзі на ринок вийдуть великі седан та кросовер, а також потужний електричний фастбек.

Нові BYD Da Han, Leopard Ti 9 та Leopard Formula S презентували на автошоу в Ченду. Усі вони надійдуть у продаж в найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Da Han

Новий BYD Da Han — великий флагманський седан F-класу з обтічним дизайном. У нього аркоподібний дах та розкосі фари.

BYD Da Han Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Da Han 2026:

довжина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 3130 мм.

У салоні на передній панелі встановили три екрани, також є проєкція на лобове скло. В оздобленні використали шкіру та дерево, а базова комплектація включає 21-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику з 25 динаміками, доводчики дверей та систему напівавтономного руху. Також є пневмопідвіска і керовані задні колеса.

Відео дня

BYD Da Han сягає 5,25 м завдовжки Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Da Han дебютував у 496-сильній задньопривідній та 784-сильній повнопривідній версіях. Батарея ємністю 102,3 кВт∙год забезпечує запас ходу 880 км із повним приводом та 1008 км — із заднім. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка на 97% займає 9 хвилин.

Пізніше з'являться плагін-гібриди BYD Da Han на 272 та 536 сил. Вони отримають батарею на 54,4 кВт∙год і зможуть проїхати 470 км на електротязі.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: CarNewsChina

Ціна BYD Da Han стартує з 249 900 юанів ($37 170). На експорт модель постачатимуть під назвою BYD Great Han ("Великий Хан").

BYD Leopard Formula S

Formula S — перша легкова модель бренду Leopard (Fang Cheng Bao в Китаї), до цього у лінійці були лише кросовери і позашляховики. Стрімкі ліфтбек та універсал зовні нагадують Porsche Taycan завдяки вигнутому даху, вираженому "носу" та краплевидним фарам.

BYD Leopard Formula S нагадує Porsche Taycan Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Leopard Formula S:

довжина — 5060 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1483 мм;

колісна база — 2960 мм;

маса — 1999 кг.

У лінійці BYD Leopard Formula S є й універсал Фото: CarNewsChina

Усередині встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Спортивні передні крісла розділені високим тунелем.

Електромобіль BYD Leopard Formula S вийде на ринок у 330-сильній задньопривідній та 657-сильній повнопривідній модифікаціях. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год.

Фото: CarNewsChina

На вибір доступні батареї ємністю 76,7 та 92,1 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 730-770 км, а в другому — 830-900 км. Ціна BYD Leopard Formula S становить 230-280 тис. юанів ($33 800 — 41 200).

Важливо

Запас ходу 1000 км і зарядка за 9 хвилин: BYD випустить преміальний електрокросовер (фото)

BYD Leopard Ti 9

Великий кросовер Ti 9 — новий флагман сімейства BYD Leopard. Авто вирізняється класичним двооб'ємним дизайном із високим капотом, крупними фарами та розширеними крилами.

BYD Leopard Ti 9 — великий плагін-гібридний кросовер Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Leopard Ti 9:

довжина — 5270 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1850 мм;

колісна база — 3130 мм;

маса — 2865 кг.

Авто здатне проїхати 310 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Салон, навпаки, є сучасним — із невеликою цифровою панеллю приладів та великим сенсорним дисплеєм. Доступні версії моделі на 5, 6 та 7 місць.

Новий BYD Leopard Ti 9 — повнопривідний 536-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів. Максимальна швидкість становить 220 км/год. Авто має гідравлічну підвіску та керовані задні колеса.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: CarNewsChina

Батарея на 66,5 кВт∙год дозволяє проїхати 310 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 2300 км.

До речі, на ринок виходить і великий електрокросовер BYD Sealion 08 із запасом ходу 900 км.

Також Фокус писав про аналог Skoda Octavia від BYD за $14 700.