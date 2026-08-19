Запас ходу 1000 км і зарядка за 9 хвилин: BYD випустить преміальний електрокросовер (фото)

Преміальний кросовер Denza N8 від BYD отримає електричні модифікації потужністю до 1190 сил. Запас ходу авто сягне 1000 км.

Електромобіль BYD Denza N8 приєднається до плагін-гібридної версії вже невдовзі — його презентують 21 серпня на автошоу в Ченду. Подробиці новинки розкрили на сайті Motor.es.

Запас ходу кросовера сягне 1003 км Фото: BYD Auto

Кросовер BYD Denza N8 запропонують у задньопривідних одномоторних версіях потужністю 429 та 496 к. с., а також у повнопривідному 1193-сильному варіанті з трьома моторами.

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На вибір будуть доступні великі LFP-батареї Blade 2.0 ємністю 105,7 та 130,1 кВт∙год: у першому випадку запас ходу складе 800-840 км, у другому — 960-1003 км. Електрокар підтримуватиме надшвидку зарядку (потужністю 1,5МВт) на 97% за 9 хвилин.

Подовжений варіант кросовера буде шестимісним Фото: BYD Auto

Зовні електромобіль BYD Denza N8 мало відрізняється від плагін-гібрида. Його видають інакші фари та дверні ручки. Очікується, що сімейний кросовер запропонують у стандартній п'ятимісній версії завдовжки 5,15 м та шестимісному 5,2-метровому варіанті N8L. Комплектація включатиме холодильник, монітор для задніх пасажирів, а також електропривід, підігрів і вентиляцію крісел першого і другого ряду.

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До речі, на ринок виходить дешевший сімейний електрокросовер BYD Sealion 08 із запасом ходу 900 км.

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