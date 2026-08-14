Ціна $14 700 і запас ходу 2370 км: BYD показав потужну альтернативу Skoda Octavia (фото)

У Китаї презентували новий BYD Qin Max. Бюджетна модель доступна в електрифікованих версіях потужністю до 326 сил.

Седан уже надійшов у продаж на батьківщині: ціна BYD Qin Max становить 99 900 — 129 900 юанів ($14 700 — 19 100) за плагін-гібридну версію та 109 900 — 143 900 юанів ($16 200 — 21 200) за електрокар. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Qin Max доступний в електричному або плагін-гібридному виконанні Фото: autohome.com.cn

BYD Qin Max — обтічний сімейний седан С-класу, який за розмірами дещо більший за Skoda Octavia. У нього вигнутий дах та продовгуваті фари.

Габарити BYD Qin Max:

довжина — 4866 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2820 мм.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні BYD Qin Max встановили цифровий щиток приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрін. У дорожчих версіях є проєкція на лобове скло, холодильник та система напівавтономного руху.

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Електромобіль BYD Qin Max пропонують у версіях на 163 та 326 сил, а потужніший варіант стартує до 100 км/год за 5 с. Запас ходу становить 530 і 630 км, відповідно. Батарея підтримує надшвидку зарядку на 97% за 9 хвилин.

Автомобіль доволі просторий Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібрид BYD Qin Max DM-i оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 99 к. с. та 235-сильним електромотором. Він витрачає 2,59 л на 100 км і має сукупний запас ходу на бензині та електротязі 2370 км.

До речі, на ринок виходить флагманський електрокросовер BYD із запасом ходу 900 км.

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