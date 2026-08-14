Цена $14 700, запас хода 2370 км: BYD показал мощную альтернативу Skoda Octavia (фото)

В Китае представили новый BYD Qin Max. Бюджетная модель доступна в электрифицированных версиях мощностью до 326 сил.

Седан уже поступил в продажу на родине: цена BYD Qin Max составляет 99 900 — 129 900 юаней ($14 700 — 19 100) за плагин-гибридную версию и 109 900 — 143 900 юаней ($16 200 — 21 200) за электрокар. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Qin Max доступен в электрической или подключаемой гибридной версии Фото: autohome.com.cn

BYD Qin Max — обтекаемый семейный седан С-класса, который по размерам немного больше Skoda Octavia. У него изогнутая крыша и удлиненные фары.

Габариты BYD Qin Max:

длина — 4866 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2820 мм.

В салоне установили большой сенсорный экран Фото: autohome.com.cn

В салоне BYD Qin Max установлены цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран. В более дорогих версиях предусмотрены проекция на лобовое стекло, холодильник и система полуавтономного вождения.

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Электромобиль BYD Qin Max предлагается в версиях мощностью 163 и 326 сил, а более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 5 с. Запас хода составляет 530 и 630 км соответственно. Батарея поддерживает сверхбыструю зарядку до 97% за 9 минут.

Автомобиль довольно просторный Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибрид BYD Qin Max DM-i оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 99 к. с. и 235-сильным электродвигателем. Он расходует 2,59 л на 100 км и имеет совокупный запас хода на бензине и электротяге 2370 км.

Кстати, на рынок выходит флагманский электрокроссовер BYD с запасом хода 900 км.

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