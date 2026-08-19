Запас хода 1000 км и зарядка за 9 минут: BYD выпустит премиальный электрокроссовер (фото)
Премиальный кроссовер Denza N8 от BYD получит электрические версии мощностью до 1190 сил. Запас хода автомобиля составит 1000 км.
Электромобиль BYD Denza N8 вскоре пополнит линейку плагин-гибридных моделей — его представят 21 августа на автосалоне в Чэнду. Подробности о новинке опубликованы на сайте Motor.es.
Кроссовер BYD Denza N8 будет предлагаться в заднеприводных одномоторных версиях мощностью 429 и 496 к. с., а также в полноприводном 1193-сильном варианте с тремя моторами.Важно
На выбор будут доступны мощные LFP-аккумуляторы Blade 2.0 емкостью 105,7 и 130,1 кВт∙ч: в первом случае запас хода составит 800–840 км, во втором — 960–1003 км. Электромобиль будет поддерживать сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) до 97 % за 9 минут.
Внешне электромобиль BYD Denza N8 мало отличается от плагин-гибрида. Его можно отличить по другим фарам и дверным ручкам. Ожидается, что семейный кроссовер будет предлагаться в стандартной пятиместной версии длиной 5,15 м и шестиместном 5,2-метровом варианте N8L. В комплектацию войдут холодильник, монитор для задних пассажиров, а также электропривод, подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда.
Кстати, на рынок выходит более доступный семейный электрокроссовер BYD Sealion 08 с запасом хода 900 км.
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