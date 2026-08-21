Седан, кроссовер и аналог Porsche Taycan: представлены новые флагманские BYD (фото)

Семейство BYD пополнилось новыми флагманскими моделями. В ближайшее время на рынок выйдут большой седан и кроссовер, а также мощный электрический фастбэк.

Новые модели BYD Da Han, Leopard Ti 9 и Leopard Formula S были представлены на автосалоне в Чэнду. Все они поступят в продажу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Da Han

Новый BYD Da Han — большой флагманский седан F-класса с обтекаемым дизайном. У него арочная крыша и раскосые фары.

BYD Da Han Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Da Han 2026:

длина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 3130 мм.

В салоне на приборной панели установлены три экрана, также предусмотрена проекция на лобовое стекло. В отделке использованы кожа и дерево, а базовая комплектация включает 21-дюймовые диски, камеры кругового обзора, акустическую систему с 25 динамиками, доводчики дверей и систему полуавтономного вождения. Также имеется пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

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BYD Da Han достигает 5,25 м в длину Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Da Han дебютировал в 496-сильной заднеприводной и 784-сильной полноприводной версиях. Батарея емкостью 102,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода 880 км с полным приводом и 1008 км — с задним. Быстрая (мощностью 1,5 МВт) зарядка до 97 % занимает 9 минут.

Позже появятся подключаемые гибриды BYD Da Han мощностью 272 и 536 сил. Они будут оснащены аккумулятором на 54,4 кВт∙ч и смогут пройти 470 км на электротяге.

На передней панели установлены три экрана Фото: CarNewsChina

Цена BYD Da Han начинается с 249 900 юаней ($37 170). На экспорт модель будет поставляться под названием BYD Great Han ("Великий Хан").

BYD Leopard Formula S

Formula S — первая легковая модель бренда Leopard (Fang Cheng Bao в Китае); до этого в линейке были только кроссоверы и внедорожники. Обтекаемые лифтбэк и универсал внешне напоминают Porsche Taycan благодаря изогнутой крыше, выраженному "носу" и каплевидным фарам.

BYD Leopard Formula S напоминает Porsche Taycan Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Leopard Formula S:

длина — 5060 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1483 мм;

колесная база — 2960 мм;

масса — 1999 кг.

В линейке BYD Leopard Formula S есть и универсал Фото: CarNewsChina

В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и большой сенсорный экран. Спортивные передние сиденья разделены высоким туннелем.

Электромобиль BYD Leopard Formula S появится на рынке в 330-сильной заднеприводной и 657-сильной полноприводной модификациях. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Фото: CarNewsChina

На выбор доступны аккумуляторы емкостью 76,7 и 92,1 кВт·ч. В первом случае запас хода составляет 730–770 км, а во втором — 830–900 км. Цена BYD Leopard Formula S составляет 230–280 тыс. юаней ($33 800 — 41 200).

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BYD Leopard Ti 9

Крупный кроссовер Ti 9 — новый флагман семейства BYD Leopard. Автомобиль отличается классическим двухобъемным дизайном с высоким капотом, крупными фарами и расширенными крыльями.

BYD Leopard Ti 9 — большой плагин-гибридный кроссовер Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Leopard Ti 9:

длина — 5270 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1850 мм;

колесная база — 3130 мм;

масса — 2865 кг.

Автомобиль способен проехать 310 км на электротяге Фото: CarNewsChina

Салон, напротив, выглядит современно — с небольшой цифровой приборной панелью и большим сенсорным дисплеем. Доступны версии модели на 5, 6 и 7 мест.

Новый BYD Leopard Ti 9 — полноприводный 536-сильный плагин-гибрид с 1,5-литровым турбодвигателем и парой электромоторов. Максимальная скорость составляет 220 км/ч. Автомобиль оснащён гидравлической подвеской и управляемыми задними колесами.

В салоне установлен большой сенсорный экран Фото: CarNewsChina

Батарея емкостью 66,5 кВт·ч позволяет преодолеть 310 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 2300 км.

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