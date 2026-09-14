Миссия — эффективность: Volkswagen представил самый экономичный электромобиль в мире (фото)

Представлен новый Volkswagen Mission Efficiency. Обтекаемое купе станет самым эффективным серийным электромобилем с рекордно низким энергопотреблением.

Электромобиль Volkswagen Mission Efficiency ("Миссия — Эффективность") пока остаётся концептом, однако его планируют выпустить небольшой серией и продавать по цене около 50 000 евро. Подробности о новинке раскрыты на сайте немецкого автопроизводителя.

Volkswagen Mission Efficiency обладает рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления — 0,158 Фото: Volkswagen

Невооруженным глазом видно, что автомобиль является преемником самого экономичного в мире Volkswagen XL1, однако теперь это электромобиль, а не гибрид. Обе модели имеют очень похожий вытянутый силуэт с суженной "кормой" — такая форма продиктована аэродинамикой.

Ряд деталей салона был заимствован у родственной модели Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

Новинка обладает рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления — 0,158. Для справки: на данный момент лучший показатель среди серийных моделей у Mercedes EQS — 0,19. Электромобиль Volkswagen Mission Efficiency получил шины с низким коэффициентом сопротивления и солнечные батареи на крыше (они могут добавлять до 30 км запаса хода в день), а двери, крылья, капот и крышка багажника изготовлены из карбона.

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Спереди установлены спортивные сиденья Фото: Volkswagen

Автомобиль длиной 4775 мм и высотой 1392 мм построен на платформе доступного электрокара Volkswagen ID. Polo и позаимствовал у него некоторые детали, такие как руль и переключатели. На передней панели установлены два экрана.

Объем багажника составляет 481 л Фото: Volkswagen

В отличие от предшественника Volkswagen XL1, Mission Efficiency — четырехместный автомобиль, оснащенный вместительным багажником объемом 481 литр и небольшим отсеком объемом 16 литров в боковой части кузова. Впереди установлены спортивные сиденья.

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Новый Volkswagen Mission Efficiency оснащен 135-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 54,9 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на уровне 138 км/ч, а запас хода составит примерно 800 км.

Электромобиль отличается чрезвычайно низким энергопотреблением — 6,89 кВт∙ч на 100 км Фото: Volkswagen

Во время тестового заезда по маршруту Вольфсбург—Познань—Оломоуц—Вена (1278 км) средний расход энергии составил рекордные 6,89 кВт·ч на 100 км.

Кстати, недавно на рынок вышел доступный электрокроссовер Volkswagen за 20 000 долларов с запасом хода 660 км.

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