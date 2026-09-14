Місія — ефективність: Volkswagen представив найекономніший електромобіль у світі (фото)

Презентовано новий Volkswagen Mission Efficiency. Обтічне купе стане найефективнішим серійним електрокаром із рекордно низькою витратою енергії.

Електромобіль Volkswagen Mission Efficiency ("Міссія — Ефективність") поки є концептом, проте його планують випустити невеликою серією і продавати за ціною приблизно 50 000 євро. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Volkswagen Mission Efficiency має рекордно низький коефіцієнт лобового опору — 0,158 Фото: Volkswagen

Неозброєним оком видно, що авто є наступником найекономнішого у світі Volkswagen XL1, проте тепер це електрокар, а не гібрид. Дві моделі мають дуже схожий витягнутий силует зі звуженою "кормою" — така форма продиктована аеродинамікою.

Низку деталей салону запозичили в спорідненого Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

Новачок має рекордно низький коефіцієнт лобового опору — 0,158. Для довідки: поки що найкращий показник серед серійних моделей в Mercedes EQS — 0,19. Електромобіль Volkswagen Mission Efficiency отримав шини з низьким коефіцієнтом опору та сонячні батареї на даху (вони можуть додавати до 30 км запасу ходу на день), а двері, крила, капот і кришка багажника виготовлені з карбону.

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Спереду встановлені спортивні крісла Фото: Volkswagen

Авто завдовжки 4775 мм і заввишки 1392 мм збудоване на платформі доступного електрокара Volkswagen ID. Polo і запозичило в нього деякі деталі на кшталт керма чи перемикачів. На передній панелі встановлено два екрани.

Об'єм багажника становить 481 л Фото: Volkswagen

На відміну від попередника Volkswagen XL1, Mission Efficiency є чотиримісним та має місткий 481-літровий багажник і невеликий 16-літровий відсік у боковині. Спереду встановили спортивні сидіння.

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Новий Volkswagen Mission Efficiency оснащений 135-сильним електромотором і батареєю на 54,9 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 138 км/год, а запас ходу складе приблизно 800 км.

Електрокар має надзвичайно низьку енерговитрату — 6,89 кВт∙год на 100 км Фото: Volkswagen

Під час тестового пробігу Вольфсбург-Познань-Оломоуць-Відень (1278 км) середня витрата енергії складала рекордні 6,89 кВт∙год на 100 км.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов доступний електрокросовер Volkswagen за $20 000 із запасом ходу 660 км.

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