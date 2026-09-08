Технологія V2L і змінений дизайн: Dacia показала свій новий доступний електромобіль

Dacia представила нове покоління електромобіля Spring 2027. Модель стала більшою, перейшла з класу SUV до міських хетчбеків, отримала нову платформу та вироблятиметься в Європі.

Про це повідомляє видання Motor.es.

Новий Spring побудований на платформі RGEV Small концерну Renault. Автомобіль має 3,85 м завдовжки та 1,74 м завширшки — це на 15 і 18 см більше відповідно, ніж у попередньої версії.

У салоні встановили цифрову панель приладів діагоналлю 7 дюймів і сенсорний екран на 10,1 дюйма. Мультимедійна система Media Nav Live підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів, а об'єм багажника становить 337 літрів.

Авто всередині Фото: Dacia

Spring 2027 отримав батарею LFP ємністю 27,5 кВт·год і електромотор потужністю 60 кВт (80 к. с.) та 175 Нм крутного моменту. До 100 км/год автомобіль розганяється за 12,1 секунди, а максимальна швидкість становить 130 км/год. Запас ходу за циклом WLTP сягає 250 км.

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Стандартний зарядний пристрій змінного струму має потужність 6,6 кВт. Заряджання батареї від 15% до 80% від звичайної розетки займає 9 годин, від посиленої — 5 годин 40 хвилин, а від Wallbox на 7 кВт — 2 години 55 хвилин. За наявності швидкої зарядки постійним струмом потужністю 50 кВт цей процес скорочується до 28 хвилин.

Вид авто ззаду Фото: Dacia

Також для Spring 2027 передбачили технологію V2L. Вона дозволяє використовувати енергію акумулятора для живлення зовнішніх пристроїв, зокрема електровелосипеда або кавоварки.

Замовлення на нову модель почнуть приймати до кінця 2026 року. Уся лінійка коштуватиме менше €20 тисяч.

Продажі автомобіля заплановані на перший квартал 2027 року. На відміну від попереднього Spring, який виробляли в Китаї, нове покоління випускатимуть у Словенії на заводі Renault у Ново-Место.

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