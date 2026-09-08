Технология V2L и измененный дизайн: Dacia показала свой новый доступный электромобиль

Dacia представила новое поколение электромобиля Spring 2027. Модель стала больше, перешла из класса SUV в класс городских хэтчбеков, получила новую платформу и будет производиться в Европе.

Об этом сообщает издание Motor.es.

Новый Spring построен на платформе RGEV Small концерна Renault. Длина автомобиля составляет 3,85 м, а ширина — 1,74 м; это на 15 и 18 см больше, чем у предыдущей версии.

В салоне установлены цифровая приборная панель с диагональю 7 дюймов и сенсорный экран размером 10,1 дюйма. Мультимедийная система Media Nav Live поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров, а объем багажника составляет 337 литров.

Салон автомобиля Фото: Dacia

Spring 2027 оснащён батареей LFP ёмкостью 27,5 кВт·ч и электродвигателем мощностью 60 кВт (80 л. с.) и крутящим моментом 175 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,1 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 250 км.

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Стандартное зарядное устройство переменного тока имеет мощность 6,6 кВт. Зарядка аккумулятора от 15% до 80% от обычной розетки занимает 9 часов, от усилительной — 5 часов 40 минут, а от Wallbox на 7 кВт — 2 часа 55 минут. При наличии быстрой зарядки постоянным током мощностью 50 кВт этот процесс сокращается до 28 минут.

Вид автомобиля сзади Фото: Dacia

Кроме того, для модели Spring 2027 предусмотрена технология V2L. Она позволяет использовать энергию аккумулятора для питания внешних устройств, в частности электровелосипеда или кофеварки.

Заказы на новую модель начнут принимать до конца 2026 года. Вся линейка будет стоить менее 20 тысяч евро.

Продажи автомобиля запланированы на первый квартал 2027 года. В отличие от предыдущей модели Spring, которая производилась в Китае, новое поколение будет выпускаться в Словении на заводе Renault в Ново-Место.

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