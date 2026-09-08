Технология V2L и измененный дизайн: Dacia показала свой новый доступный электромобиль
Dacia представила новое поколение электромобиля Spring 2027. Модель стала больше, перешла из класса SUV в класс городских хэтчбеков, получила новую платформу и будет производиться в Европе.
Об этом сообщает издание Motor.es.
Новый Spring построен на платформе RGEV Small концерна Renault. Длина автомобиля составляет 3,85 м, а ширина — 1,74 м; это на 15 и 18 см больше, чем у предыдущей версии.
В салоне установлены цифровая приборная панель с диагональю 7 дюймов и сенсорный экран размером 10,1 дюйма. Мультимедийная система Media Nav Live поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров, а объем багажника составляет 337 литров.
Spring 2027 оснащён батареей LFP ёмкостью 27,5 кВт·ч и электродвигателем мощностью 60 кВт (80 л. с.) и крутящим моментом 175 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,1 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 250 км.
Стандартное зарядное устройство переменного тока имеет мощность 6,6 кВт. Зарядка аккумулятора от 15% до 80% от обычной розетки занимает 9 часов, от усилительной — 5 часов 40 минут, а от Wallbox на 7 кВт — 2 часа 55 минут. При наличии быстрой зарядки постоянным током мощностью 50 кВт этот процесс сокращается до 28 минут.
Кроме того, для модели Spring 2027 предусмотрена технология V2L. Она позволяет использовать энергию аккумулятора для питания внешних устройств, в частности электровелосипеда или кофеварки.
Заказы на новую модель начнут принимать до конца 2026 года. Вся линейка будет стоить менее 20 тысяч евро.
Продажи автомобиля запланированы на первый квартал 2027 года. В отличие от предыдущей модели Spring, которая производилась в Китае, новое поколение будет выпускаться в Словении на заводе Renault в Ново-Место.
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