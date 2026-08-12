Самый мощный семейный Audi на 750 сил впервые заметили на дорогах (фото)

В линейке нового Audi A6 останется заряженная версия RS. Автомобиль станет значительно мощнее своего предшественника.

Новый Audi RS6 дебютирует весной 2027 года, а пока его заметили во время испытаний в немецких Альпах. Фотографии автомобиля опубликовал сайт Autoevolution.

На фото запечатлен универсал Audi RS6 Avant Фото: autoevolution.com

На фото запечатлен универсал Audi RS6 Avant, а вот появление седана пока не подтверждено. Автомобиль обклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна всё же можно разглядеть.

В частности, можно заметить измененную переднюю часть, расширенные крылья и обвес. Сзади установлены более крупный спойлер и широкие овальные выхлопные трубы. В салоне появятся спортивные сиденья.

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Уже известно, что новая Audi RS6 станет плагин-гибридом и будет значительно мощнее предшественника. Силовую установку с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем заимствуют у Lamborghini Urus и Porsche Panamera.

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Audi RS6 получит плагин-гибридную установку мощностью около 750 сил Фото: autoevolution.com

Мощность увеличится с 630 до примерно 750 сил, а кроме того, автомобиль сможет передвигаться на электротяге. Конечно же, Audi RS6 сохранит полный привод Quattro и адаптивные амортизаторы, а за доплату будут предлагать карбоново-керамические тормоза.

Кстати, вскоре на украинский рынок выйдет новый Audi RS5, который стал 640-сильным плагин-гибридом.

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