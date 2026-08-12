Найпотужніший сімейний Audi на 750 сил уперше помітили на дорогах (фото)
У лінійці нового Audi A6 залишиться заряджений варіант RS. Авто стане значно потужнішим за попередника.
Новий Audi RS6 дебютує навесні 2027 року, а поки його помітили під час випробування у німецьких Альпах. Його світлини опублікував сайт Autoevolution.
На фото потрапив універсал Audi RS6 Avant, а от поява седана наразі не підтверджена. Автомобіль обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж можна розгледіти.
Зокрема, видно змінену передню частину, розширені крила та обвіс. Ззаду встановлені більший спойлер та широкі овальні вихлопні труби. У салоні з'являться спортивні сидіння.Важливо
Уже відомо, що новий Audi RS6 стане плагін-гібридом і буде значно потужнішим за попередника. Силову установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором запозичать в Lamborghini Urus та Porsche Panamera.
Потужність зросте з 630 до приблизно 750 сил, а ще автомобіль зможе пересуватися на електротязі. Звісно ж, Audi RS6 збереже повний привід Quattro та адаптивні амортизатори, а за доплату пропонуватимуть карбоново-керамічні гальма.
До речі, невдовзі на український ринок вийде новий Audi RS5, який став 640-сильним плагін-гібридом.
Також Фокус розповідав про найдешевший електромобіль Audi.