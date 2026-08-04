Знайомий дизайн і запас ходу понад 600 км: яким буде найдешевший електромобіль Audi (фото)

Відроджений Audi A2 готують до презентації. Друге покоління компактної моделі стане електрокаром із низькою витратою енергії.

Новий Audi A2 презентують найближчим часом, а публіці його покажуть у жовтні на автошоу в Парижі. Поки ж німецький автовиробник розкрив деякі подробиці електрокар та опублікував його фото.

Електрокар має дворівневу оптику Фото: Audi

На світлинах електромобіль Audi A2 в камуфляжній плівці, проте видно, що він нагадує модель першого покоління. У нього схожий силует із аркоподібним дахом, а заднє скло розділене спойлером. Водночас, можна побачити і сучасні риси на кшталт дворівневих фар, аеродинамічних колісних дисків чи мініатюрних дверних ручок.

До того ж, новий Audi A2 більший, що робить його просторішим усередині. Салон приховали покривалами, проте видно, що на передній панелі встановлено два екрани.

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Заднє скло Audi A2 розділене Фото: Audi

Електрокар використовуватиме платформу MEB+ із 400-вольтним електрообладнанням як у Volkswagen ID.3 Neo та CUPRA Born. Наразі розкрили тільки одну задньопривідну версію потужністю 190 к. с. із батареєю на 58 кВт∙год.

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Завдяки продуманій аеродинаміці (коефіцієнт лобового опору — 0,24) електромобіль Audi A2 витрачатиме 12,8 кВт∙год на 100 км, тобто у цій версії запас ходу складе 453 км. Батарея підтримує зарядку потужністю 105 кВт.

У салоні встановлено два екрани, проте поки їх прикрили Фото: Autocar

Звісно ж, запропонують і більшу батарею на 84 кВт∙год, яке заряджається швидше (183 кВт). Запас ходу в цьому випадку перевищить 600 км. Заплановані й потужніші модифікації. Очікується, що стартова ціна Audi A2 складе менш ніж 40 000 євро, тобто це буде найдешевший електрокар марки в Європі.

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