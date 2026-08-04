Знакомый дизайн и запас хода более 600 км: каким будет самый дешевый электрокар Audi (фото)

Возрожденный Audi A2 готовят к презентации. Второе поколение компактной модели станет электромобилем с низким энергопотреблением.

Новый Audi A2 будет представлен в ближайшее время, а публике его покажут в октябре на автосалоне в Париже. А пока немецкий автопроизводитель раскрыл некоторые подробности об электромобиле и опубликовал его фотографии.

Электромобиль оснащен двухуровневой оптикой Фото: Audi

На снимках электромобиль Audi A2 обклеен камуфляжной пленкой, однако видно, что он напоминает модель первого поколения. У него похожий силуэт с аркообразной крышей, а заднее стекло разделено спойлером. В то же время можно заметить и современные черты, такие как двухуровневые фары, аэродинамические колесные диски или миниатюрные дверные ручки.

К тому же новый Audi A2 больше по габаритам, что делает его более просторным внутри. Салон прикрыт покрывалами, однако видно, что на приборной панели установлены два экрана.

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Заднее стекло Audi A2 разделено Фото: Audi

Электромобиль будет использовать платформу MEB+ с 400-вольтовым электрооборудованием, как в Volkswagen ID.3 Neo и CUPRA Born. Пока что рассекречена только одна заднеприводная версия мощностью 190 к. с. с батареей на 58 кВт∙ч.

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Благодаря продуманной аэродинамике (коэффициент лобового сопротивления — 0,24) электромобиль Audi A2 будет расходовать 12,8 кВт∙ч на 100 км, то есть в этой версии запас хода составит 453 км. Батарея поддерживает зарядку мощностью 105 кВт.

В салоне установлены два экрана, однако пока их закрыли Фото: Autocar

Конечно же, будет предложена и батарея большей ёмкости — 84 кВт∙ч, которая заряжается быстрее (183 кВт). Запас хода в этом случае превысит 600 км. Запланированы и более мощные модификации. Ожидается, что стартовая цена Audi A2 составит менее 40 000 евро, то есть это будет самый дешевый электромобиль марки в Европе.

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