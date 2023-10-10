Конкурент Tesla Semi: Mercedes представил нестандартный электрический грузовик (фото)

Mercedes-Benz eActros 600 является самой продвинутой грузовой моделью бренда. Запас хода 44-тонного автопоезда составляет 500 км, а ресурс модели составляет 1,2 млн км.

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Mercedes-Benz представил электрический магистральный тягач eActros 600. Новинка отличается необычным дизайном и большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте бренда.

Mercedes-Benz eActros 600 стал самой продвинутой грузовой моделью бренда. Тягач получил современные системы помощи водителю и другие инновационные технологии.

Передняя оптика грузовика установлена в бампер. Там же находится и воздухозаборник для охлаждения аккумуляторной батареи.

Mercedes-Benz eActros 600 отличается необычным дизайном Фото: Mercedes-Benz

Ресурс Mercedes-Benz eActros 600 составляет 1,2 млн км, что соответствует дизельным тягачам. После такого пробега батареи сохраняют не менее 80% емкости.

Запас хода 44-тонного автопоезда составляет 500 км. С промежуточными зарядками и обязательными перерывами водителя грузовик способен ежедневно проезжать до 1000 км.

Быстрая зарядка позволит зарядить аккумулятор с 20% до 80% всего за минут. Полезная нагрузка составляет около 22 тонн со стандартным прицепом

Уже в базовой комплектации станет доступна цифровая панель приборов Multimedia Cockpit Interactive 2. Также предусмотрен большой дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере установлены два дисплея Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eActros 600 получил продвинутые системы помощи водителю. Среди них есть система Active Brake Assist 6, которая определяет стационарные и движущие объекты на скорости до 60 км/ч.

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Старт продаж тягача запланирован на 2024 год. Стоимость модели станет известна позже.

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