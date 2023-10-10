Конкурент Tesla Semi: Mercedes представив нестандартну електричну вантажівку (фото)

Mercedes-Benz eActros 600 є найбільш просунутою вантажною моделлю бренду. Запас ходу 44-тонного автопоїзда становить 500 км, а ресурс моделі становить 1,2 млн км.

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Mercedes-Benz представив електричний магістральний тягач eActros 600. Новинка вирізняється незвичайним дизайном і великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті бренду.

Mercedes-Benz eActros 600 став найбільш просунутою вантажною моделлю бренду. Тягач отримав сучасні системи допомоги водієві та інші інноваційні технології.

Передня оптика вантажівки встановлена в бампер. Там же знаходиться і повітрозабірник для охолодження акумуляторної батареї.

Mercedes-Benz eActros 600 вирізняється незвичайним дизайном Фото: Mercedes-Benz

Ресурс Mercedes-Benz eActros 600 становить 1,2 млн км, що відповідає дизельним тягачам. Після такого пробігу батареї зберігають щонайменше 80% місткості.

Запас ходу 44-тонного автопоїзда становить 500 км. З проміжними зарядками та обов'язковими перервами водія вантажівка здатна щодня проїжджати до 1000 км.

Швидка зарядка дасть змогу зарядити акумулятор із 20% до 80% всього за хвилин. Корисне навантаження становить близько 22 тонн зі стандартним причепом

Уже в базовій комплектації стане доступна цифрова панель приладів Multimedia Cockpit Interactive 2. Також передбачено великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі встановлено два дисплеї Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eActros 600 отримав просунуті системи допомоги водієві. Серед них є система Active Brake Assist 6, яка визначає стаціонарні та рухомі об'єкти на швидкості до 60 км/год.

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Старт продажів тягача заплановано на 2024 рік. Вартість моделі стане відома пізніше.

Раніше Фокус писав, що в Україні знизилися продажі нових і старих вантажівок.