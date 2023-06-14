Mercedes-Benz випустить потужного та довговічного конкурента Tesla Semi (фото)

Новий Mercedes eActros 600 зможе буксирувати 40-тонний автопоїзд на відстань до 500 км. без підзарядки. Силова установка вантажівки розрахована на 10 років активної експлуатації.

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Вантажний електромобіль Mercedes-Benz eActros 600 перебуває на фінальній стадії розробки та буде презентований 10 жовтня, а його виробництво стартує у 2024 році. Про це повідомляє офіційний веб-сайт Daimler Trucks.

На даний момент на підприємстві в німецькому місті Верт йде збирання 50 електрокарів пробної серії. Їх передадуть для тестової експлуатації у низку великих компаній.

Електрична вантажівка проходить фінальні тести Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes eActros 600 стане флагманом у лінійці електровантажівок німецької марки. Він зможе буксирувати автопоїзд загальною масою 40 тонн і стане конкурентом Tesla Semi.

Електрокар є серійною версією концепту Mercedes eActros LongHaul. Візуально він схожий зі своїм прототипом – у нього обтічна кабіна та камери замість дзеркал.

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Цифрове позначення у назві вказує на ємність акумуляторної батареї – 600 кВт∙год. Запас ходу з повним завантаженням складає 500 км, а зарядка на 80% у швидкому режимі займе менше півгодини.

Електромобіль Mercedes eActros 600 отримає 800-вольтну силову установку із двома моторами загальною потужністю 815 к. с. Розробники стверджують, що її ресурс становить 10 років або 1,2 млн км.

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