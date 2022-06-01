Камери замість дзеркал та 500 км запасу ходу: перші фото новітньої електровантажівки Mercedes

Сідловий Mercedes-Benz eActros LongHaul зможе буксирувати автопотяг масою до 40 тонн. Запас його ходу — близько 500 км.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Mercedes-Benz розпочинає випробування електричної вантажівки eActros LongHaul. Сідловий тягач має надійти у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт підрозділу Daimler Trucks.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новий Mercedes-Benz eActros LongHaul стане флагманом у лінійці електричних вантажних моделей німецької марки. Його основним конкурентом називають Tesla Semi.

[ + – ] Сімейство Mercedes-Benz eActros налічує декілька моделей Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eActros LongHaul призначений для автопотягів повною вагою 40 тонн. Його запас ходу становитиме близько 500 км.

Судячи з перших зображень, у сідлового тягача обтічний дизайн з тоненькими світлодіодними фарами. Також відомо, що вантажівка отримає камери замість дзеркал заднього виду.

Важливо

Перший електропікап у Європі надходить у продаж: характеристики та фото

Слід зазначити, що не настільки важкі та менш "далекобійні" електричні вантажівки Mercedes-Benz eActros із запасом ходу 300-400 км вже надходять у продаж. Крім того, їхню силову установку використовують і американські Freightliner.

Відповідно до стратегії Daimler Trucks до 2030 року половина всіх випущених вантажівок Mercedes-Benz має бути електричними. Німецький концерн також активно розвиває зарядну інфраструктуру — створює мережі станцій заряджання спільно з Siemens та Volvo.

Раніше Фокус розповідав про найбільшу у світі електровантажівку. Вона здатна перевозити до 290 тонн.