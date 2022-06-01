Камери замість дзеркал та 500 км запасу ходу: перші фото новітньої електровантажівки Mercedes
Сідловий Mercedes-Benz eActros LongHaul зможе буксирувати автопотяг масою до 40 тонн. Запас його ходу — близько 500 км.
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Mercedes-Benz розпочинає випробування електричної вантажівки eActros LongHaul. Сідловий тягач має надійти у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт підрозділу Daimler Trucks.
Новий Mercedes-Benz eActros LongHaul стане флагманом у лінійці електричних вантажних моделей німецької марки. Його основним конкурентом називають Tesla Semi.
Mercedes-Benz eActros LongHaul призначений для автопотягів повною вагою 40 тонн. Його запас ходу становитиме близько 500 км.
Судячи з перших зображень, у сідлового тягача обтічний дизайн з тоненькими світлодіодними фарами. Також відомо, що вантажівка отримає камери замість дзеркал заднього виду.Важливо
Слід зазначити, що не настільки важкі та менш "далекобійні" електричні вантажівки Mercedes-Benz eActros із запасом ходу 300-400 км вже надходять у продаж. Крім того, їхню силову установку використовують і американські Freightliner.
Відповідно до стратегії Daimler Trucks до 2030 року половина всіх випущених вантажівок Mercedes-Benz має бути електричними. Німецький концерн також активно розвиває зарядну інфраструктуру — створює мережі станцій заряджання спільно з Siemens та Volvo.
Раніше Фокус розповідав про найбільшу у світі електровантажівку. Вона здатна перевозити до 290 тонн.