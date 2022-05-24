Потужна електровантажівка від Mercedes-Benz готується кинути виклик Tesla (фото)

Електричну вантажівку Freightliner eCascadia запустять у виробництво після чотирирічного тестування. Вона запропонована в трьох модифікаціях.

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Американська компанія Freightliner готується до запуску виробництва своєї першої електричної вантажівки eCascadia. Сідельний тягач почне сходити з конвеєра до кінця цього року та буде конкурентом Tesla Semi. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Запас ходу вантажівки може досягати 370 км Фото: Mercedes-Benz

Саме концерн Mercedes-Benz (а точніше, його вантажний підрозділ Daimler Trucks) є власником Freightliner, і німецькі інженери допомогли створити вантажівку. За основу взяли популярний у США дизельний Freightliner Cascadia й оснастили його силовою установкою від електричного Mercedes-Benz eActros.

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Електровантажівка Freightliner eCascadia запропонована в чотирьох модифікаціях:

Single drive — один двигун, 320 к. с., батарея на 291 кВт∙год, запас ходу 250 км;

Single drive long range — один двигун, 395 к. с., батарея на 438 кВт∙год, запас ходу 370 км;

Tandem drive — два мотори, 470 к. с., батарея на 291 кВт∙год, запас ходу 355 км.

[ + – ] Freightliner eCascadia активно тестували провідні транспортні компанії США Фото: Mercedes-Benz

Від швидкої станції зарядити батарею на 80% можна приблизно за 90 хвилин. У стандартному режимі заряджання займає близько 6 годин. eCascadia здатний тягнути автопоїзд повною вагою до 37 тонн.

Старту виробництва передувала чотирирічна програма тестування вантажівки. У її межах 40 прототипів Freightliner eCascadia передали для випробувань провідним американським транспортним компаніям. Сумарно вони проїхали понад 1,6 млн км.

Раніше Фокус розповідав про найбільшу у світі електровантажівку. Вона важить 510 тонн.