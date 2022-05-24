Мощный электрогрузовик от Mercedes-Benz готовится бросить вызов Tesla (фото)

Электрический грузовик Freightliner eCascadia запустят в производство после четырехлетнего тестирования. Он предложен в трех модификациях.

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Американская компания Freightliner готовится к запуску производство своего первого электрического грузовика eCascadia. Седельный тягач начнет сходить с конвейера до конца нынешнего года и будет конкурентом Tesla Semi. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Запас хода грузовика может достигать 370 км Фото: Mercedes-Benz

Именно концерн Mercedes-Benz (а точнее, его грузовое подразделение Daimler Trucks) является владельцем Freightliner и немецкие инженеры помогли создать грузовик. За основу взяли популярный в США дизельный Freightliner Cascadia и оснастили его силовой установкой от электрического Mercedes-Benz eActros.

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Электрогрузовик Freightliner eCascadia предложен в четырех модификациях:

Single drive – один мотор, 320 л. с., батарея на 291 кВт∙ч, запас хода 250 км;

Single drive long range – один мотор, 395 л. с., батарея на 438 кВт∙ч, запас хода 370 км;

Tandem drive – два мотора, 470 л. с., батарея на 291 кВт∙ч, запас хода 355 км.

[ + – ] Freightliner eCascadia активно тестировали ведущие транспортные компании США Фото: Mercedes-Benz

От быстрой станции зарядить батарею на 80% можно примерно за 90 минут. В стандартном режиме зарядка занимает около 6 часов. eCascadia способен тянуть автопоезд полной массой до 37 тонн.

Старту производства предшествовала четырехлетняя программа тестирования грузовика. В ее рамках 40 прототипов Freightliner eCascadia передали для испытаний ведущим американским транспортным компаниям. Суммарно они проехали свыше 1,6 млн км.

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