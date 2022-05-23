Очень нужны деньги: КамАЗ распродает раритетные гоночные грузовики для "Дакара"

Выставленные на продажу спортивные грузовики участвовали в различных ралли, а один из КамАЗов даже выигрывал легендарный марафон "Дакар".

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Заводская раллийная команда "КамАЗ-Мастер" осталась без средств на существование и выставила на продажу гоночные грузовики из своей коллекции. Информацию подтвердил ее руководитель Владимир Чагин в интервью телеканалу "Матч-ТВ".

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[ + – ] КамАЗ-4911 2004 года Фото: wikipedia.org

Пока продаются три полноприводных спортивных автомобиля КамАЗ, участвовавших в свое время в знаменитом ралли "Дакар" и других соревнованиях. Так, 750-сильный КамАЗ-4911 2004 года оценили в 132 тыс. долларов, а 830-сильный КамАЗ-4326-9 2007 года – в $168 тыс. Оба грузовика способны развить 160-165 км/ч на бездорожье.

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Самым же дорогим является КамАЗ-43509 за 967 тыс. долларов. Столь высокая стоимость объясняется тем, что конкретно этот выставленный на продажу автомобиль победил в ралли "Дакар" 2019 года. Его турбодизель развивает 1050 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 с и достигать 180 км/ч.

Ранее ни один раллийный КамАЗ не продали. Такая мера – вынужденная, ведь команда осталась, по сути, без финансирования.

[ + – ] КамАЗ-4326-9 2007 года Фото: wikipedia.org

Владимир Чагин сознался, что основные спонсоры Red Bull, Goodyear и Varta выступили против вторжения в Украину, присоединились к санкциям против РФ и прекратили поддержку "КамАЗ-Мастер". Сам Камаз также не может спонсировать заводскую команду, ведь также испытывает финансовые проблемы после разрыва сотрудничества с Daimler. Пришлось перейти в режим жесткой экономии и искать новые источники пополнения бюджета.

Ранее Фокус рассказывал про самый быстрый грузовик в мире. Он развивает свыше 540 км/ч.