Дуже потрібні гроші: КАМАЗ розпродає раритетні гоночні вантажівки для "Дакара"

Виставлені на продаж спортивні вантажівки брали участь у різних ралі, а один із КАМАЗів навіть вигравав легендарний марафон "Дакар".

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Заводська ралійна команда "КАМАЗ-Майстер" залишилася без коштів на існування та виставила на продаж перегонові вантажівки зі своєї колекції. Інформацію підтвердив її керманич Володимир Чагін в інтерв'ю телеканалу "Матч-ТВ".

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[ + – ] КАМАЗ-4911 2004 року Фото: wikipedia.org

Поки продаються три повнопривідні спортивні автомобілі КамАЗ, які свого часу брали участь у знаменитому ралі "Дакар" та інших змаганнях. Так, 750-сильний КАМАЗ-4911 2004 року оцінили в 132 тис. доларів, а 830-сильний КАМАЗ-4326-9 2007 року — у $168 тис. Обидві вантажівки здатні розвинути 160-165 км/год на бездоріжжі.

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Найдорожчим же є КАМАЗ-43509 за 967 тис. доларів. Таку високу ціну пояснюють тим, що саме цей виставлений на продаж автомобіль переміг у ралі "Дакар" 2019 року. Його турбодизель розвиває 1050 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 6 с і досягати 180 км/год.

Раніше жодного ралійного КАМАЗу не продали. Такий захід — вимушений, адже команда залишилася, по суті, без фінансування.

[ + – ] КАМАЗ-4326-9 2007 року Фото: wikipedia.org

Володимир Чагін зізнався, що основні спонсори Red Bull, Goodyear та Varta виступили проти вторгнення в Україну, приєдналися до санкцій проти РФ та припинили підтримку "КАМАЗ-Майстер". Сам КАМАЗ також не може спонсорувати заводську команду, адже також має фінансові проблеми після розриву співпраці з Daimler. Довелося перейти в режим жорсткої економії та шукати нові джерела поповнення бюджету.

Раніше Фокус розповідав про найшвидшу вантажівку у світі. Вона розвиває понад 540 км/год.