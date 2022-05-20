Який вигляд має найшвидша у світі вантажівка: вона розвиває понад 500 км/год (відео)

Hot Streak II побудований на базі Chevrolet 1957, але оснащений двома реактивними двигунами. Завдяки їм вантажівка встановила світовий рекорд швидкості.

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У США відреставрували унікальний автомобіль Hot Streak II. Це найшвидша вантажівка всіх часів і народів, повідомляє сайт Motor1.

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Hot Streak II побудований на базі вантажівки Chevrolet 1957 року, але має з нею дуже мало спільного — стандартними залишилися хіба що кабіна та частина рами. Крім того, він оснащений одразу двома реактивними двигунами.

[ + – ] Вантажівку розігнали до 540,6 км/год Фото: скриншот/youtube

Вантажівку створив на початку 90-х гонщик Ліс Шоклі спеціально для того, щоб побити світовий рекорд швидкості. З-під капота Chevrolet прибрали мотор V8, а замість нього ззаду з'явилися два реактивні двигуни Westinghouse J34 від навчального літака North American T-2 Buckeye 60-х років випуску. А для уповільнення поставили два гальмівні парашути.

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Сумарна потужність двох двигунів досягає значних 25 000 к. с. Величезний Hot Streak II важить лише дві тонни за рахунок використання в конструкції алюмінію та склопластику. У 1991 році гоночна вантажівка встановила світовий рекорд швидкості — розвинула 540,6 км/год.

[ + – ] Уповільнюють вантажівку два гальмівні парашути

Ліс Шоклі помер у 2019 році, і тепер його дітищем володіє гонщик і колекціонер авто Гейден Профітт. Він колишній авіамеханік, а тому зміг відреставрувати реактивний автомобіль і привести його до ладу.

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