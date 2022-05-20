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Який вигляд має найшвидша у світі вантажівка: вона розвиває понад 500 км/год (відео)

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Hot Streak II, реактивний автомобіль, реактивна вантажівка, світовий рекорд швидкості
Фото: Motor1.com | Потужність Hot Streak II досягає 25 000 к. с.

Hot Streak II побудований на базі Chevrolet 1957, але оснащений двома реактивними двигунами. Завдяки їм вантажівка встановила світовий рекорд швидкості.

У США відреставрували унікальний автомобіль Hot Streak II. Це найшвидша вантажівка всіх часів і народів, повідомляє сайт Motor1.

Hot Streak II побудований на базі вантажівки Chevrolet 1957 року, але має з нею дуже мало спільного — стандартними залишилися хіба що кабіна та частина рами. Крім того, він оснащений одразу двома реактивними двигунами.

Hot Streak II, реактивний автомобіль, реактивна вантажівка, світовий рекорд швидкості
Вантажівку розігнали до 540,6 км/год
Фото: скриншот/youtube

Вантажівку створив на початку 90-х гонщик Ліс Шоклі спеціально для того, щоб побити світовий рекорд швидкості. З-під капота Chevrolet прибрали мотор V8, а замість нього ззаду з'явилися два реактивні двигуни Westinghouse J34 від навчального літака North American T-2 Buckeye 60-х років випуску. А для уповільнення поставили два гальмівні парашути.

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Сумарна потужність двох двигунів досягає значних 25 000 к. с. Величезний Hot Streak II важить лише дві тонни за рахунок використання в конструкції алюмінію та склопластику. У 1991 році гоночна вантажівка встановила світовий рекорд швидкості — розвинула 540,6 км/год.

Уповільнюють вантажівку два гальмівні парашути

Ліс Шоклі помер у 2019 році, і тепер його дітищем володіє гонщик і колекціонер авто Гейден Профітт. Він колишній авіамеханік, а тому зміг відреставрувати реактивний автомобіль і привести його до ладу.

Раніше Фокус розповідав, що електромобіль Porsche Taycan встановив надзвичайно незвичайний рекорд на льоду.