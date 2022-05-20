Как выглядит самый быстрый в мире грузовик: он развивает свыше 500 км/ч (видео)

Hot Streak II построен на базе Chevrolet 1957 года, но оснащен двумя реактивными двигателями. Благодаря им грузовик установил мировой рекорд скорости.

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В США отреставрировали уникальный автомобиль Hot Streak II. Это самый быстрый грузовик всех времен и народов, сообщает сайт Motor1.

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Hot Streak II построен на базе грузовика Chevrolet 1957 года, но имеет с ним очень мало общего – стандартными остались разве что кабина и часть рамы. Мало того, он оснащен сразу двумя реактивными двигателями.

[ + – ] Грузовик разогнали до 540,6 км/ч Фото: скриншот/youtube

Грузовик создал в начале 90-х гонщик Лес Шокли специально для того, чтобы побить мировой рекорд скорости. Из-под капота Chevrolet убрали мотор V8, а вместо него сзади появились два реактивных двигателя Westinghouse J34 от учебного самолета North American T-2 Buckeye 60-х годов выпуска. А для замедления поставили два тормозных парашюта.

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Суммарная мощность двух двигателей достигает внушительных 25 000 л. с. Огромный Hot Streak II весит всего две тонны за счет использования в конструкции алюминия и стеклопластика. В 1991 году гоночный грузовик установил мировой рекорд скорости – развил 540,6 км/ч.

[ + – ] Замедляют грузовик два тормозных парашюта

Лес Шокли умер в 2019 году и теперь его детищем владеет гонщик и коллекционер авто Хейден Профитт. Он бывший авиамеханик, а потому смог отреставрировать реактивный автомобиль и привести его в порядок.

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