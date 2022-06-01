Камеры вместо зеркал и 500 км запаса хода: первые фото новейшего электрогрузовика Mercedes

Седельный Mercedes-Benz eActros LongHaul сможет буксировать автопоезд массой до 40 тонн. Запас его хода – около 500 км.

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Mercedes-Benz начинает испытания электрического грузовика eActros LongHaul. Седельный тягач должен поступить в производство с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт подразделения Daimler Trucks.

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Новый Mercedes-Benz eActros LongHaul станет флагманом в линейке электрических грузовых моделей немецкой марки. Его основным конкурентом называют Tesla Semi.

[ + – ] Семейство Mercedes-Benz eActros насчитывает несколько моделей Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eActros LongHaul предназначен для автопоездов полной массой в 40 тонн. Его запас хода составит около 500 км.

Судя по первым изображением, у седельного тягача обтекаемый дизайн с тоненькими светодиодными фарами. Также известно, что грузовик получит камеры вместо зеркал заднего вида.

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Следует отметить, что не столь тяжелые и менее "дальнобойные" электрические грузовики Mercedes-Benz eActros с запасом хода 300-400 км уже поступают в продажу. Кроме того, их силовую установку используют и американские Freightliner.

Согласно стратегии Daimler Trucks к 2030 году половина всех выпущенных грузовиков Mercedes-Benz должны быть электрическими. Немецкий концерн также активно развивает зарядную инфраструктуру – создает сети станций зарядки совместно с Siemens и Volvo.

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