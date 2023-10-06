В Украине стали покупать меньше грузовиков: самые популярные марки сентября (фото)

За сентябрь украинцы купили на 38,6% меньше грузовиков, чем за аналогичный период 2022 года. Большую часть седельных тягачей приобрели подержанными на внутреннем рынке.

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В Украине за сентябрь увеличились продажи новых и подержанных автомобилей, но сегмент грузовиков стал исключением. За месяц украинцы купили всего 2,7 тысячи седельных тягачей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За прошлый месяц в Украине приобрели на 38,6% меньше новых и подержанных грузовиков, чем за аналогичный период 2022 года. Также это на 6,9% меньше, чем за август 2023 года.

На внутреннем рынке купили 48,2% седельных тягачей. Еще 44,5% грузовиков импортировали подержанными из других стран. Остальные 7,3% авто купили новыми.

Эксперты отметили, что пик продаж грузовиков уже прошел. Спрос на тягачи снижается третий месяц подряд.

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Самые популярные грузовики с пробегом на внутреннем рынке

DAF XF остается самым популярным грузовиком с пробегом в Украине Фото: Wikipedia

Самым популярным подержанным грузовиком в Украине остается DAF XF. За сентябрь украинцы купили 342 таких грузовика.

Второе место по продажам занял Renault Magnum. За прошлый месяц приобрели 169 тягачей этой модели.

Volvo FH расположился на третьем месте. За прошлый месяц украинцы купили 161 такой грузовик.

ТОП-19 самых популярных грузовиков с пробегом на внутреннем рынке:

DAF XF — 342 авто. Renault Magnum — 169 авто. Volvo FH — 161 авто. MAN TGX — 137 авто. Renault Premium — 88 авто. MAN TGA — 83 авто. Scania R-Series — 51 авто. DAF CF — 45 авто. Mercedes-Benz Actros — 43 авто. Volvo FM — 26 авто. MAN TGS — 14 авто. МАЗ 5432 — 11 авто. Scania P-Series — 10 авто. Scania 124 — 9 авто. DAF 95 — 9 авто. Renault T-Truck — 8 авто. Scania G-Series — 6 авто. MAN F2000 — 6 авто. Iveco Magirus — 5 авто.

Самые популярные импортированные грузовики с пробегом

MAN TGX лидирует в сегменте импортированных грузовиков Фото: Wikipedia

В сегменте импортированных грузовиков с пробегом лидером остается MAN TGX. За прошлый месяц приобрели 335 тягачей этой модели.

DAF XF расположился на втором месте. Украинцы купили 308 таких грузовиков за сентябрь.

Третье место по продажам занял Volvo FH. За прошлый месяц в Украине приобрели 167 тягачей этой модели.

ТОП-21 самый популярный импортированный грузовик с пробегом:

MAN TGX — 335 авто. DAF XF — 309 авто. Volvo FH — 167 авто. Scania R-Series — 74 авто. Mercedes-Benz Actros — 73 авто. Renault T-Truck — 47 авто. Renault Premium — 31 авто. DAF CF — 31 авто. MAN TGS — 30 авто. Renault Magnum — 28 авто. Iveco Stralis — 25 авто. MAN TGA — 13 авто. Volvo FM — 10 авто. Scania G-Series — 7 авто. Scania P-Series — 2 авто. MAN TGL — 2 авто. Mercedes-Benz Arocs — 1 авто. MAN TGM — 1 авто. Mack CXU612 — 1 авто. Iveco Magirus — 1 авто. DAF LF — 1 авто.

Самые популярные новые грузовики

Scania R-Series стал самым популярным новым грузовиком Фото: Scania

Scania R-Series стала самым популярным новым грузовиком в Украине. Украинцы купили 54 таких тягача за месяц.

Второе место по продажам заняла Scania G-Series. За прошлый месяц приобрели 34 грузовика этой модели.

Volvo FH расположился на третьем месте. За сентябрь украинцы купили 31 такой грузовик.

ТОП-15 самых популярных новых грузовиков:

Scania R-Series — 54 шт. Scania G-Series — 34 шт. Volvo FH — 31 шт. DAF XF — 21 шт. MAN TGX — 19 шт. Mercedes-Benz Actros — 12 шт. Scania S-Series — 8 шт. Hongyan Genlyon — 4 шт. DAF XG — 4 шт. Iveco Stralis — 2 шт. Ford F-MAX — 2 шт. Scania P-Series — 1 шт. Renault T-Truck — 1 шт. Iveco S-Way — 1 шт. Ford Cargo 1842T — 1 шт.

Ранее Фокус писал, что за прошлый месяц украинцы купили более 6,1 тысячи электромобилей.