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Авто

Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги сентября (фото)

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 лидирует в сегменте гибридных автомобилей

Традиционные модели с ДВС остаются самым популярным типом авто в Украине. Тем не менее доля электромобилей постепенно увеличивается.

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В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по типу топлива среди украинцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Автомобили с ДВС остаются самыми популярными в Украине. Их доля за сентябрь составила 68% от общего числа продаж.

Среди традиционных моделей доминируют авто с бензиновыми двигателями. За прошлый месяц они охватили 46% рынка.

Доля электромобилей увеличилась на 2% за месяц. Гибридные модели потеряли 2% за сентябрь.

Самым невостребованным типом новых авто остаются модели с ГБО. Они заняли всего 1% рынка.

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Украинцы купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели сентября
Украинцы купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели сентября

Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в сентябре:

  1. Бензиновые авто — 46%.
  2. Дизельные авто — 22%.
  3. Гибридные авто — 17%.
  4. Электромобили — 14%.
  5. Авто с ГБО — 1%.
Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 стала самой популярной бензиновой моделью в Украине
Фото: Mazda

Самые популярные модели по типу топлива:

  • бензиновые авто — Mazda CX-5;
  • дизельные авто — Renault Duster;
  • гибридные авто — Toyota RAV4;
  • электромобили — Volkswagen ID.4;
  • авто с ГБО — Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные марки и модели авто с пробегом на внутреннем рынке.