Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги сентября (фото)
Традиционные модели с ДВС остаются самым популярным типом авто в Украине. Тем не менее доля электромобилей постепенно увеличивается.
В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по типу топлива среди украинцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Автомобили с ДВС остаются самыми популярными в Украине. Их доля за сентябрь составила 68% от общего числа продаж.
Среди традиционных моделей доминируют авто с бензиновыми двигателями. За прошлый месяц они охватили 46% рынка.
Доля электромобилей увеличилась на 2% за месяц. Гибридные модели потеряли 2% за сентябрь.
Самым невостребованным типом новых авто остаются модели с ГБО. Они заняли всего 1% рынка.Важно
Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в сентябре:
- Бензиновые авто — 46%.
- Дизельные авто — 22%.
- Гибридные авто — 17%.
- Электромобили — 14%.
- Авто с ГБО — 1%.
Самые популярные модели по типу топлива:
- бензиновые авто — Mazda CX-5;
- дизельные авто — Renault Duster;
- гибридные авто — Toyota RAV4;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные марки и модели авто с пробегом на внутреннем рынке.