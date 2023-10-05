Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки вересня (фото)
Традиційні моделі з ДВЗ залишаються найпопулярнішим типом авто в Україні. Проте частка електромобілів поступово збільшується.
В Україні за вересень зросли продажі нових і старих автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за типом палива серед українців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Автомобілі з ДВЗ залишаються найпопулярнішими в Україні. Їхня частка за вересень становила 68% від загального числа продажів.
Серед традиційних моделей домінують авто з бензиновими двигунами. За минулий місяць вони охопили 46% ринку.
Частка електромобілів збільшилася на 2% за місяць. Гібридні моделі втратили 2% за вересень.
Найбільш незатребуваним типом нових авто залишаються моделі з ГБО. Вони зайняли лише 1% ринку.Важливо
Автомобілі з яким типом пального обирали українці у вересні:
- Бензинові авто — 46%.
- Дизельні авто — 22%.
- Гібридні авто — 17%.
- Електромобілі — 14%.
- Авто з ГБО — 1%.
Найпопулярніші моделі за типом палива:
- бензинові авто — Mazda CX-5;
- дизельні авто — Renault Duster;
- гібридні авто — Toyota RAV4;
- електромобілі — Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО — Mitsubishi Outlander і Hyundai Tucson.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші марки та моделі авто з пробігом на внутрішньому ринку.