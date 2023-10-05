Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки вересня (фото)

Традиційні моделі з ДВЗ залишаються найпопулярнішим типом авто в Україні. Проте частка електромобілів поступово збільшується.

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В Україні за вересень зросли продажі нових і старих автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за типом палива серед українців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Автомобілі з ДВЗ залишаються найпопулярнішими в Україні. Їхня частка за вересень становила 68% від загального числа продажів.

Серед традиційних моделей домінують авто з бензиновими двигунами. За минулий місяць вони охопили 46% ринку.

Частка електромобілів збільшилася на 2% за місяць. Гібридні моделі втратили 2% за вересень.

Найбільш незатребуваним типом нових авто залишаються моделі з ГБО. Вони зайняли лише 1% ринку.

Важливо

Українці купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі вересня

Автомобілі з яким типом пального обирали українці у вересні:

Бензинові авто — 46%. Дизельні авто — 22%. Гібридні авто — 17%. Електромобілі — 14%. Авто з ГБО — 1%.

Mazda CX-5 стала найпопулярнішою бензиновою моделлю в Україні Фото: Mazda

Найпопулярніші моделі за типом палива:

бензинові авто — Mazda CX-5;

дизельні авто — Renault Duster;

гібридні авто — Toyota RAV4;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Mitsubishi Outlander і Hyundai Tucson.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші марки та моделі авто з пробігом на внутрішньому ринку.