Українці купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі вересня

За останні кілька місяців в Україні поступово зростають показники продажів електромобілів. Найчастіше такі авто імпортують вживаними з-за кордону.

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В Україні за вересень збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів. За минулий місяць українці купили понад 6,1 тисячі електромобілів, що є абсолютним рекордом. Про це повідомили на сайті Інституту досліджень авторинку.

Більшу частину електрокарів імпортували вживаними з інших країн. У цьому заслуга "нульового" розмитнення на такі авто.

За минулий місяць в Україні купили на 144% більше нових і вживаних електромобілів, ніж за вересень 2022 року. Також це на 8,9% більше, ніж за серпень 2023 року.

За вересень 57,6% електрокарів імпортували вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 29,8% від загальної кількості таких авто. Новими купили 12,6% електричних моделей.

Загалом в Україні станом на кінець вересня 2023 року налічується 72 435 електрокарів. З них 70 316 авто становлять легкові авто.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом на внутрішньому ринку

Nissan Leaf став найпопулярнішим електромобілем з пробігом на внутрішньому ринку Фото: Nissan

На внутрішньому ринку України з великим відривом лідирує Nissan Leaf. За місяць купили 442 таких автомобілі.

На другому місці за продажами розташувався Volkswagen E-Golf. Українці купили 192 електромобілі цієї моделі за вересень.

Третє місце посіла Tesla Model 3. За місяць в Україні купили 178 таких автомобілів.

Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:

Nissan Leaf — 442 авто. Volkswagen Golf — 192 авто. Tesla Model 3 — 178 авто. Tesla Model S — 97 авто. Volkswagen ID.4 — 94 авто. Renault Zoe — 73 авто. Tesla Model Y — 56 авто. Audi E-Tron — 51 авто. BMW i3 — 51 авто. Hyundai Ioniq — 37 авто. Honda M-NV — 33 авто. Chevrolet Bolt — 33 авто. Tesla Model X — 31 авто. Kia Soul — 30 авто. Fiat 500 — 26 авто. Mercedes-Benz B-Class — 25 авто. Renault Kangoo — 24 авто. Hyundai Kona — 22 авто. Honda e:NS1 — 20 авто. Jaguar I-Pace — 19 авто.

Найпопулярніші імпортовані вживані електромобілі, що імпортуються

Українці найчастіше імпортують Nissan Leaf з інших країн Фото: Nissan

Серед імпортованих електромобілів з пробігом лідером знову став Nissal Leaf. За місяць в Україну ввезли 588 таких автомобілів.

Друге місце посів Volkswagen E-Golf. Українці імпортували 432 авто цієї моделі.

На третьому місці розташувалася Tesla Model 3. За місяць в Україну ввезли 403 таких автомобілі.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 588 авто. Volkswagen Golf — 432 авто. Tesla Model 3 — 403 авто. Tesla Model Y — 251 авто. Renault Zoe — 194 авто. Tesla Model S — 182 авто. Volkswagen ID.4 — 175 авто. Audi E-Tron — 129 авто. BMW i3 — 88 авто. Hyundai Ioniq — 81 авто. Chevrolet Bolt — 66 авто. Tesla Model X — 64 авто. Kia Soul — 62 авто. Mercedes-Benz B-Class — 61 авто. Hyundai Kona — 61 авто. Mitsubishi I-Miev — 38 авто. Volkswgen UP — 33 авто. Renault Kangoo — 33 авто. Jaguar I-Pace — 32 авто. Volkswagen ID.6 — 31 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі

Volkswagen ID.4 лідирує на ринку нових авто в Україні Фото: Volkswagen

Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen ID.4. Українці купили 344 таких авто.

Друге місце за продажами посів Volkswagen ID.6. В Україні купили 69 електромобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувалася Toyota bZ4X. За вересень українці купили 50 таких автомобілів.

Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 — 344 авто. Volkswagen ID.6 — 69 авто. Toyota bZ4X — 50 авто. Honda e:NP1 — 27 авто. Honda e:NS1 — 22 авто. BYD Yuan Plus — 19 авто. BMW iX — 15 авто. Audi Q4 — 15 авто. Hyundai Ioniq 6 — 13 авто. Zeekr 001 — 12 авто. Hyundai Kona — 12 авто. MG 4 — 11 авто. Audi Q8 — 11 авто. Mercedes-Benz EQE — 10 авто. Mercedes-Benz EQC — 10 авто. Mercedes-Benz EQS — 9 авто. BYD Song Plus — 8 авто. Nissan Ariya — 7 авто. Volkswagen ID.3 — 6 авто. MG Marvel R — 6 авто.

Раніше Фокус розповів, що з січня по серпень 2023 року в Україні купили майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW.