Українці купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі вересня
За останні кілька місяців в Україні поступово зростають показники продажів електромобілів. Найчастіше такі авто імпортують вживаними з-за кордону.
В Україні за вересень збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів. За минулий місяць українці купили понад 6,1 тисячі електромобілів, що є абсолютним рекордом. Про це повідомили на сайті Інституту досліджень авторинку.
Більшу частину електрокарів імпортували вживаними з інших країн. У цьому заслуга "нульового" розмитнення на такі авто.
За минулий місяць в Україні купили на 144% більше нових і вживаних електромобілів, ніж за вересень 2022 року. Також це на 8,9% більше, ніж за серпень 2023 року.
За вересень 57,6% електрокарів імпортували вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 29,8% від загальної кількості таких авто. Новими купили 12,6% електричних моделей.
Загалом в Україні станом на кінець вересня 2023 року налічується 72 435 електрокарів. З них 70 316 авто становлять легкові авто.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом на внутрішньому ринку
На внутрішньому ринку України з великим відривом лідирує Nissan Leaf. За місяць купили 442 таких автомобілі.
На другому місці за продажами розташувався Volkswagen E-Golf. Українці купили 192 електромобілі цієї моделі за вересень.
Третє місце посіла Tesla Model 3. За місяць в Україні купили 178 таких автомобілів.
Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:
- Nissan Leaf — 442 авто.
- Volkswagen Golf — 192 авто.
- Tesla Model 3 — 178 авто.
- Tesla Model S — 97 авто.
- Volkswagen ID.4 — 94 авто.
- Renault Zoe — 73 авто.
- Tesla Model Y — 56 авто.
- Audi E-Tron — 51 авто.
- BMW i3 — 51 авто.
- Hyundai Ioniq — 37 авто.
- Honda M-NV — 33 авто.
- Chevrolet Bolt — 33 авто.
- Tesla Model X — 31 авто.
- Kia Soul — 30 авто.
- Fiat 500 — 26 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 25 авто.
- Renault Kangoo — 24 авто.
- Hyundai Kona — 22 авто.
- Honda e:NS1 — 20 авто.
- Jaguar I-Pace — 19 авто.
Найпопулярніші імпортовані вживані електромобілі, що імпортуються
Серед імпортованих електромобілів з пробігом лідером знову став Nissal Leaf. За місяць в Україну ввезли 588 таких автомобілів.
Друге місце посів Volkswagen E-Golf. Українці імпортували 432 авто цієї моделі.
На третьому місці розташувалася Tesla Model 3. За місяць в Україну ввезли 403 таких автомобілі.
Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 588 авто.
- Volkswagen Golf — 432 авто.
- Tesla Model 3 — 403 авто.
- Tesla Model Y — 251 авто.
- Renault Zoe — 194 авто.
- Tesla Model S — 182 авто.
- Volkswagen ID.4 — 175 авто.
- Audi E-Tron — 129 авто.
- BMW i3 — 88 авто.
- Hyundai Ioniq — 81 авто.
- Chevrolet Bolt — 66 авто.
- Tesla Model X — 64 авто.
- Kia Soul — 62 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 61 авто.
- Hyundai Kona — 61 авто.
- Mitsubishi I-Miev — 38 авто.
- Volkswgen UP — 33 авто.
- Renault Kangoo — 33 авто.
- Jaguar I-Pace — 32 авто.
- Volkswagen ID.6 — 31 авто.
Найпопулярніші нові електромобілі
Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen ID.4. Українці купили 344 таких авто.
Друге місце за продажами посів Volkswagen ID.6. В Україні купили 69 електромобілів цієї моделі.
На третьому місці розташувалася Toyota bZ4X. За вересень українці купили 50 таких автомобілів.
Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:
- Volkswagen ID.4 — 344 авто.
- Volkswagen ID.6 — 69 авто.
- Toyota bZ4X — 50 авто.
- Honda e:NP1 — 27 авто.
- Honda e:NS1 — 22 авто.
- BYD Yuan Plus — 19 авто.
- BMW iX — 15 авто.
- Audi Q4 — 15 авто.
- Hyundai Ioniq 6 — 13 авто.
- Zeekr 001 — 12 авто.
- Hyundai Kona — 12 авто.
- MG 4 — 11 авто.
- Audi Q8 — 11 авто.
- Mercedes-Benz EQE — 10 авто.
- Mercedes-Benz EQC — 10 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 9 авто.
- BYD Song Plus — 8 авто.
- Nissan Ariya — 7 авто.
- Volkswagen ID.3 — 6 авто.
- MG Marvel R — 6 авто.
Раніше Фокус розповів, що з січня по серпень 2023 року в Україні купили майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW.