BYD показав потужного і недорогого конкурента Tesla Semi з багатим оснащенням (фото)

На виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері презентували новий BYD ETT44. Електричний сідельний тягач має запас ходу 600 км.

Електромобіль BYD ETT44 — перша вантажівка китайського бренду, створена спеціально для Європи. Він невдовзі вийде на ринок та стане доступнішою альтернативою Tesla Semi, Mercedes eActros 600 та Volvo FH Electric. Про це повідомляє сайт Electrek.

BYD ETT44 оснащений 1000-сильною установкою Фото: BYD Auto

Цифровий індекс у назві вказує, що електрична вантажівка BYD розрахована на автопоїзд повною масою до 44 тонн (Tesla Semi — до 37 тонн). Її власна вага — 11,1 тонни. Сідельний тягач має компонування 4х2 та оснащений електричною установкою з постійною потужністю 743 к. с. і піковою — 1000 сил.

Важливо

Седан, кросовер і клон Porsche Taycan: презентовано нові флагманські BYD (фото)

Батарея ємністю 651 кВт·год забезпечує запас ходу приблизно 600 км. Завдяки 851-сильній архітектурі новий BYD ETT44 здатен підтримувати надшвидку зарядку потужністю 1,5 Мегават. У такому режимі зарядити батарею на 20-80% можна за 20 хвилин, а зі струмом на 420 кВт — за годину.

Видео дня

Запас ходу BYD ETT44 становить 600 км Фото: BYD Auto

Вантажний електромобіль BYD ETT44 досить багато оснащений — є цифровий щиток приладів, 12,8-дюймовий тачскрін, камери замість дзеркал, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

До речі, нещодавно BYD презентував недорогий електрифікований пікап без рами.

Також Фокус писав, що Volkswagen випустив найекономніший у світі електрокар.