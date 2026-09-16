Новий китайський пікап виявився потужним клоном американського Ram (фото)
На європейський ринок виходить плагін-гібридний пікап Foton 4. Рамна модель в американському стилі отримала 476-сильну установку.
Новий Foton 4 презентували на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Дизайн Foton 4 знайомий, адже китайська модель дуже схожа в анфас на пікап Ram 1500. Високий капот, широка решітка радіаторна решітка та продовгуваті фари роблять його схожим на американську модель.
Foton 4 — середньорозмірний пікап, проте доволі великий, за мірками свого класу. Його довжина становить 5,62 м, ширина — 2 м, а висота — 1,96 м. Вантажна платформа сягає 1,57 м завдовжки.
У салоні на передній панелі встановлені два екрани. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, камери кругового огляду та підігрів сидінь.
Плагін-гібрид Foton 4 отримав 476-сильну установку з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Пікап отримав велику батарею на 32,85 кВт∙год та має режим повербанка (V2L).
В Європі вже продається базовий дизельний варіант Foton 4 вартістю 39 995 євро. Він оснащений 2,0-літровим 160-сильним двигуном та 8-ступінчастим автоматом і здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.
До речі, на виставці IAA Transportation показали й першу електричну вантажівку BYD для Європи.
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