Значно дешевший за Tesla Cybertruck: на ринок вийде потужний електропікап MG (фото)

Лінійку пікапа MG U9 невдовзі розширить електрична модифікація. Вона потужна і доволі багато оснащена.

Новий MG U9 EV незабаром вийде на ринок, причому спочатку продаватиметься в Австралії. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електричний пікап MG U9 EV є побратимом Maxus eTerron9. Його оснастили двомоторною повнопривідною установкою на 436 к. с. та 700 Н∙м, яка дозволяє буксирувати 3,5-тонний причіп.

Запас ходу MG U9 EV сягне 430 км Фото: MG

Велика LFP-батарея ємністю 102,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 430 км. Її швидка зарядка на 20-80% (потужністю 115 кВт) займає 42 хвилини, також є режим повербанка (V2L) для живлення електроприладів.

Від дизельного MG U9 електричний варіант відрізняється дизайном передньої частини із заглушкою на місці радіаторної решітки. До того ж, в електропікапа з'явився 236-літровий багажник спереду.

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Салон оздоблений шкірою, а на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових екрани. Комплектація MG U9 EV доволі багата — 20-дюймові диски, потужна акустика JBL, пневмопідвіска, підігрів, вентиляція і масаж передніх сидінь, обігрів керма.

Фото: MG

Ціна MG U9 EV поки не оголошена. Він буде дорожчим за дизельну версію (вона коштує від $37 000), але суттєво дешевшим, аніж, наприклад, пікап Tesla Cybertruck.

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