Значительно дешевле Tesla Cybertruck: на рынок выйдет мощный электропикап MG (фото)

Линейка пикапа MG U9 в скором времени пополнится электрической версией. Она мощная и довольно хорошо оснащена.

Новый MG U9 EV вскоре появится на рынке, причем сначала он будет продаваться в Австралии. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрический пикап MG U9 EV — это аналог модели Maxus eTerron9. Он оснащен двухмоторной полноприводной установкой мощностью 436 к. с. и крутящим моментом 700 Н∙м, которая позволяет буксировать 3,5-тонный прицеп.

Запас хода MG U9 EV составит 430 км Фото: MG

Большая LFP-батарея емкостью 102,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 430 км. Её быстрая зарядка от 20 до 80 % (мощностью 115 кВт) занимает 42 минуты, также имеется режим повербанка (V2L) для питания электроприборов.

Электрическая версия отличается от дизельной модели MG U9 дизайном передней части с заглушкой на месте радиаторной решетки. Кроме того, в электропикапе появился 236-литровый багажник в передней части.

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Салон отделан кожей, а на приборной панели установлены два 12,3-дюймовых экрана. Комплектация MG U9 EV довольно богатая — 20-дюймовые диски, мощная акустика JBL, пневмоподвеска, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, подогрев рулевого колеса.

Фото: MG

Цена на MG U9 EV пока не объявлена. Он будет дороже дизельной версии (которая стоит от 37 000 долларов), но значительно дешевле, чем, например, пикап Tesla Cybertruck.

Кстати, недавно дебютировал недорогой семейнsq электрокроссовер от MG и General Motors за $14 500.

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