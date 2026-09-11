Renault представила новый пикап с полным приводом (фото, видео)

Французская автомобилестроительная корпорация Renault представила полноприводный пикап Niagara для латиноамериканского рынка, который станет первой из 14 новых моделей Renault, запланированных к выпуску на мировом рынке до 2030 года.

Renault Niagara создан для повседневного использования клиентами в Латинской Америке, поскольку в его конструкции учтены все особенности этого региона, говорится на сайте компании.

Вместе с тем он разработан с учетом растущего спроса на повышенный комфорт, современные технологии и высокое качество исполнения, но сохраняет надежность, грузоподъемность и проходимость, свойственные таким пикапам.

Автомобиль отличается внушительными габаритами. Его длина составляет 4,91 м, а высота — 1,72 м. Колесная база — 2,96 м, а дорожный просвет — до 23,3 см.

Шасси авто оптимизировано для снижения вибраций и повышения устойчивости. В пикапе установлена мультимедийная система OpenR Link со встроенными сервисами Google, а также современные системы помощи водителю, которые обеспечивают плавный ход и высокий уровень комфорта.

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Внешность Niagara сохранила черты концепта 2023 года, включая крупную надпись Renault на решетке и оригинальную светотехнику.

Фото: Renault

Просторный салон, который практически полностью повторяет кроссовер Boreal, с продуманными решениями для хранения вещей обеспечивает владельцу Renault Niagara фирменный комфорт и удобство, характерные для автомобилей Renault.

Фото: Renault

Пикап оснащен функциональной грузовой платформой на 938 литров, а его грузоподъемность — 654 кг. Также производители подчеркивают, что характеристики его проходимости и тяговые возможности рассчитаны как на повседневную эксплуатацию, так и на движение по сложной местности.

Фото: Renault

В ряде версий трансмиссия автоматически регулирует тяговое усилие в зависимости от сцепления с дорогой, используя интуитивно понятную и эргономичную систему управления, расположенную рядом с центральной консолью.

Niagara предложат с бензиновым турбомотором 1.3 TCe мощностью 156 л.с. и 270 Нм. Переднеприводная версия получит 6-ступенчатую механику, полноприводная — 6-ступенчатый "робот".

Фото: Renault

Автомобиль прошел тестирования в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Испытания проводились в естественной для модели среде: суммарный пробег составил почти 800 000 километров по дорогам Аргентины, Бразилии и Колумбии, а также включал тесты в европейских центрах испытаний Renault.

Фото: Renault

Renault Niagara испытывался как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье, в самых разнообразных климатических и эксплуатационных условиях.

Производить этот автомобиль будут на заводе Renault Santa Isabel в Кордове (Аргентина), который стал специализированным центром по выпуску легких коммерческих автомобилей (LCV) для стран Латинской Америки. Первоначальный тираж составит около 65 000 единиц в год, примерно 70% из которых предназначены для Бразилии. Продажи стартуют уже в ноябре 2026 года.

Напомним, в конце августа был представлен самый маленький кроссовер Renault за $13 800.

Также сообщалось, что дебютировал недорогой электрокар Renault 5 2027.